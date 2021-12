Journée internationale des migrants : une année 2021 "dramatique"

Un migrant qui était à bord d'un bateau pneumatique de fortune avec d'autres saute à l'eau alors qu'une équipe du "Sea-Watch 3" vient leur porter secours dans la zone de recherche et de sauvetage (SAR) libyenne, le 18 octobre 2021.

Le nombre de migrants dans le monde ne cesse de croître. À l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée, France 24 et InfoMigrants dressent le bilan de cette problématique toujours plus d'actualité.

Depuis toujours, l’humanité a été en mouvement. "Mais aujourd’hui, les personnes qui quittent leur pays pour migrer en meurent, explique sur France 24 la journaliste d’InfoMigrants Julia Dumont, à l’occasion de la Journée internationale des migrants qui se tient samedi 18 décembre. Cette année 2021 a été très riche en actualité migratoire mais surtout en actualité dramatique."

La mer Méditerranée reste toujours le plus grand cimetière pour les migrants puisque 1 200 personnes y ont disparu en 2021. Depuis 2014, plus de 20 000 personnes ont perdu la vie sur cette route qui reste la plus dangereuse, rappelle Julia Dumont.

📆Aujourd’hui, c’est la Journée internationale des migrant·e·s.



Près de 1/2 des personnes déplacées de force sont des enfants.



📢Nous demandons à ce que les enfants, y compris les migrant·e·s, réfugié·e·s et demandeurs d'asile, soient protégé·e·s contre les violences et abus ! pic.twitter.com/Cv34bdZ867 — Plan International France (@PlanFrance) December 18, 2021

Les migrants sont de plus en plus nombreux dans le monde : environ 281 millions en 2020, contre 173 millions en 2000 et 221 millions en 2010. Les femmes représentent 48 % du total.

Pour cette journée consacrée aux migrants, des responsables associatifs et politiques ont pris la parole sur les réseaux sociaux, comme Anne Hidalgo, qui rappelle notamment que "les drames qui se succèdent à nos frontières, dans la Manche et la Méditerranée, sont inacceptables".

Jean-Yves Potel, historien : "Permettre une véritable politique de l'accueil des migrants" 07:31

