Troisième dose, vaccination des enfants : Olivier Véran serre la vis en France

Une troisième dose de vaccin anti-Covid sera obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir du 30 janvier, a annoncé samedi le ministre de la Santé, Olivier Véran. La vaccination des enfants de 5 à 11 ans sera par ailleurs offerte à partir de mercredi "si tout va bien".

En France, une troisième dose de vaccin anti-Covid sera obligatoire pour les soignants et les pompiers à partir de la fin janvier, a annoncé samedi 18 décembre le ministre de la Santé, Olivier Véran, sur France Inter, évoquant la présence de "plusieurs clusters hospitaliers du variant Omicron".

"Nous allons renforcer l'obligation vaccinale des soignants et des pompiers en intégrant la troisième dose à compter du 30 janvier. Nous ne voulons pas, comme en Écosse, que nous ayons 25 à 30 % des soignants qui ne pourraient pas travailler parce qu'ils seraient tous cas contact et donc en quarantaine", a expliqué Olivier Véran. "Nous avons plusieurs clusters hospitaliers du variant Omicron, notamment en région parisienne", a-t-il relevé.

Pass vaccinal : "C'est simple, c'est clair, c'est limpide, c'est assumé, nous voulons que les Français se fassent vacciner", affirme Oliver Véranhttps://t.co/nx1H9hUB65 pic.twitter.com/TZm16kBS40 — franceinfo (@franceinfo) December 18, 2021

Le Premier ministre Jean Castex a annoncé vendredi soir que le passe sanitaire deviendrait début 2022 un "passe vaccinal", qui ne pourra être activé qu'avec un schéma vaccinal complet et non plus un simple test négatif au Covid-19.

Un projet de loi sera présenté début janvier et devrait être débattu dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale à partir du 10 janvier. À cette occasion, Olivier Véran juge également utile de "se poser la question d'un passe sanitaire pour aller travailler" et de "reposer la question du contrôle d'identité associé au contrôle du passe", "parce qu'il y a trop de fraudes, parce qu'il y a des fraudes".

Vaccination des enfants dans des centres adaptés

Concernant la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans, elle sera offerte à partir de mercredi "si tout va bien", a précisé Olivier Véran. "Si tout va bien, le 22 après-midi, nous démarrons la vaccination des enfants dans des centres adaptés pour les enfants", a-t-il déclaré sur France Inter.

Le Comité consultatif national d'éthique (CCNE) a donné un avis favorable vendredi pour cette tranche d'âge, qui n'est pas concernée par le passe sanitaire ni le futur passe vaccinal. "La Haute autorité de santé va rendre ses conclusions en tout début de semaine et va nous dire, vraisemblablement, qu'on peut y aller", a avancé le ministre.

"Et le Comité d'orientation pour la stratégie vaccinale du Pr [Alain] Fischer rendra ses conclusions le 22 décembre au matin, après avoir consulté les données américaines en vie réelle basées sur la vaccination avec rappel de deux millions d'enfants américains, ce qui nous permettra de disposer de toutes les informations, de les communiquer en transparence, et de rassurer", a ajouté Olivier Véran.

Pas d'autotests gratuits

Par ailleurs, l'Assurance maladie ne prendra pas en charge les autotests de dépistage du Covid-19 réalisés durant la période des fêtes, comme cela avait été anticipé par le principal syndicat de pharmaciens. "Il n'y (aura) pas d'autotests gratuits distribués en pharmacie", a indiqué le ministre.

"L'autotest coûte 5,20 euros. Les PCR, les tests antigéniques sont gratuits (pour les personnes vaccinées), on en fait près d'un million par jour, tous les coûts ont été pris en charge depuis le début par la solidarité nationale", a-t-il fait valoir. En outre, l'autotest, bien qu'utile, est "moins fiable" que le test PCR ou antigénique et "n'est pas un totem d'immunité", a ajouté le ministre.

