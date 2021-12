Covid-19 : la France franchit les 100 000 nouveaux cas quotidiens, un record depuis mars 2020

En France, les autorités sanitaires ont annoncé samedi avoir enregistré 104 611 nouvelles contaminations par le Covid-19. Ce nombre de cas quotidiens est sans précédent dans le pays depuis le début de la pandémie.

Publicité Lire la suite

C'est du jamais vu depuis le début de la crise sanitaire : la France a franchi samedi 25 décembre, jour de Noël, la barre des 100 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, alors que le gouvernement doit réévaluer la situation lundi face à la progression du variant Omicron.

Avec 104 611 nouveaux cas, le pays a atteint un seuil inédit depuis le début de l'épidémie en mars 2020, selon Santé publique France. Un niveau qui a doublé en trois semaines.

Le ministre de la Santé, Olivier Véran, avait averti mercredi dernier que le seuil des 100 000 contaminations par jour serait atteint dans les prochains jours.

Au niveau national, la pression reste stable sur les services de soins critiques qui comptent 3 282 patients, avec 160 nouvelles admissions par rapport à vendredi (316 la veille).16 162 personnes sont actuellement hospitalisées contre 16 173 la veille, avec 760 nouvelles admissions (1 398 la veille).

Plus de 78% de la population a reçu une première dose

Le nombre de décès depuis le début de l'épidémie atteint 122 546, soit 84 de plus que la veille (169 vendredi). Enfin, depuis le début de la campagne de vaccination en France, 52 712 462 de personnes ont reçu au moins une injection (soit 78,2 % de la population totale) et 51 606 171 personnes ont désormais un schéma vaccinal complet (soit 76,5 % de la population totale).

La progression fulgurante du nouveau variant Omicron soulève de sombres projections à quelques jours du passage à 2022. "Le scénario réaliste, c'est que mi-janvier on (soit) à 200 000 contaminations jour", a estimé l'infectiologue Benjamin Davido vendredi sur CNews.

>> À lire aussi : Covid-19 : portrait-robot du variant Omicron, un mois après son apparition

Avec le risque, évoqué par le Conseil scientifique, d'une société paralysée à cause d'une multiplication des arrêts de travail et de l'"absentéisme". Olivier Véran a indiqué que le gouvernement veillerait à "éviter tout phénomène de paralysie".

Adoption dès lundi du projet de loi sur le passe vaccinal

Emmanuel Macron tiendra lundi par visioconférence un Conseil de défense sanitaire consacré au Covid-19 à 16 h, une heure avant le Conseil des ministres qui doit adopter le projet de loi instaurant le passe vaccinal. Son entrée en vigueur est prévue dès le 15 janvier, selon le texte de loi consulté par l'AFP.

Dans le détail, le texte transforme le passe sanitaire en passe vaccinal "pour l'accès aux activités de loisirs, aux restaurants et débits de boisson, aux foires, séminaires et salons professionnels ou encore aux transports interrégionaux", notamment ferroviaires.

La seule présentation d'un test négatif demeurerait en revanche valable "pour l'accès aux établissements et services de santé et médico-sociaux". Sur la situation sanitaire, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal avait précisé qu'une "réévaluation" était prévue lundi, alors qu'Omicron se répand "à très vive allure" en France et devrait devenir "majoritaire" dans les tout prochains jours.

>> À lire aussi : L'Union européenne donne un coup d'accélérateur aux traitements anti-Covid

À quelques jours du Nouvel an, le gouvernement va-t-il annoncer des restrictions plus fortes ou choisira-t-il le statu quo ? Et quid notamment de la durée de l'isolement pour les "cas contacts" ?

En Savoie, le préfet a déjà donné un tour de vis supplémentaire. Un arrêté proroge des mesures en vigueur depuis le 30 novembre, obligeant le port du masque aux personnes de onze ans et plus, y compris en extérieur, dans les lieux rassemblant plus de 10 personnes, comme les marchés, les salles de spectacle, etc.

Le port du masque est également obligatoire pour les onze ans et plus de 9 h à minuit dans les communes de Chambéry, Aix-les-Bains et Albertville, et celles des stations de ski (comme Tignes ou La Plagne).

Avec AFP et Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne