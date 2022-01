France : entrée en vigueur de nouvelles règlementations écologiques

Les emballages plastiques des fruits et légumes de moins de 1,5 kg sont dorénavant bannis en France.

De nouvelles lois en faveur de l'environnement sont entrées en vigueur en France samedi. Les emballages plastiques sont dorénavant interdits pour certains fruits et légumes.

Publicité Lire la suite

Une entrée en 2022, et son lot de changements dans notre quotidien. D’abord, dans les rayons des supermarchés, finis les emballages plastiques autour des fruits et légumes, en dessous de 1,5 kg. Mais il y aura des exceptions, comme les fruits rouges qui pourraient s’abîmer s’ils sont vendus en vrac.

Toujours pour l’écologie, l’instauration d’un nouveau malus auto, cette fois sur le poids des véhicules. À partir de 1,8 tonne, il y aura donc une taxe qui viendra s’ajouter à celle des émissions de CO 2 , car plus la voiture est lourde, plus elle a tendance à polluer.

Changement aussi niveau santé. La contraception devient gratuite pour les femmes de 25 ans et moins. Jusqu’à présent, la gratuité ne s’appliquait qu’aux mineures. Enfin, la mise en place aux urgences d’un forfait unique de 19,61 euros. Auparavant, le tarif pouvait fluctuer, et la facture tomber plusieurs semaines après le passage à l’hôpital. Objectif : simplifier le paiement, toujours assuré par les mutuelles.

>> À voir : France : dès le 1er janvier, les entreprises ne pourront plus détruire leurs invendus

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne