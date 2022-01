La France recense plus de 270 000 personnes contaminées au Covid-19 en 24 heures

Avec la fulgurante propagation du variant Omicron, la France a annoncé, mardi, plus de 270 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures sur le territoire.

Publicité Lire la suite

En France, plus de 270 000 nouveaux cas ont été recensés, mardi 4 janvier, au cours des dernières 24 heures sur le territoire. Ces chiffres témoignent de l'ampleur de la vague actuelle de l'épidémie. Celle-ci dure depuis l'automne et a été relancée fin 2021 par l'arrivée du variant Omicron, considérablement plus contagieux que ses prédécesseurs même si sa sévérité semble limitée.

Les effets sur l'hôpital, encore très incertains à moyen terme, se font déjà sentir, avec plus de 2 000 admissions en une journée, selon de précédents chiffres donnés lundi par Santé publique France.

La hausse des cas recensés s'explique en partie par un nombre sans précédents de tests : 8 millions la semaine dernière, selon Olivier Véran, qui évoque à la fois les tests PCR et les tests "antigéniques", moins précis mais plus rapides.

Cependant, la poussée épidémique est bien réelle comme en témoigne le bond du "taux de positivité", soit la proportion de cas chez les seules personnes testées. Il dépasse désormais 15 %, proche de ses records de l'automne 2020.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne