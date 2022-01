Covid-19 : 47 453 élèves positifs et 9 202 classes fermées en France

Le nombre de classes fermées à cause de l'épidémie de Covid-19 a augmenté depuis lundi pour s'établir à 9 202 avec 47 453 cas confirmés déclarés d'élèves, a annoncé jeudi le ministère de l'Éducation nationale. C'est plus de trois fois supérieur au précédent chiffre, datant du 16 décembre.

La propagation de l'épidémie de Covid-19 se ressent dans les écoles. Le nombre de classes fermées a explosé depuis la rentrée scolaire, lundi, pour s'établir à 9 202, soit le plus haut niveau depuis le printemps 2021, a annoncé jeudi 6 janvier le ministère de l'Éducation nationale à l'issue d'une réunion avec les organisations syndicales.

C'est plus de trois fois supérieur au précédent chiffre, datant du 16 décembre, avant les vacances de Noël, qui était de 2 970 classes fermées. En avril dernier, avant la fermeture des écoles pour plusieurs semaines, le nombre de classes fermées était passé à plus de 11 000 (11 272 classes le 2 avril). Il était ensuite redescendu (à 5 110 fin mai). Au total, la France compte 527 200 classes.

Dans le détail, selon un communiqué du ministère de l'Éducation, "à ce jour, on compte 28 structures scolaires fermées (vingt écoles, six collèges et deux lycées)".

Concernant les contaminations, le ministère recense 47 453 cas confirmés déclarés d'élèves (contre 50 052 le 16 décembre) et 5 631 cas confirmés déclarés de personnels (contre 2 599 le 16 décembre).

55 millions de masques chirurgicaux commandés pour les établissements scolaires

La rentrée des classes se déroule depuis lundi sous tension avec le variant Omicron, qui fait redouter un mois de janvier très perturbé par les risques de contaminations au Covid-19, de fermetures de classes et d'absences non remplacées d'enseignants.

Le ministère a annoncé aux syndicats avoir "commandé 55 millions de masques chirurgicaux afin d'équiper les personnels des écoles et des établissements scolaires, avec des premières livraisons dès la mi-janvier". Cela fait suite aux propos du Premier ministre Jean Castex qui avait évoqué jeudi matin sur BFMTV la fourniture de masques aux enseignants d'ici la fin du mois de janvier.

Par ailleurs, les enseignants ne seront pas obligés de mener de front présentiel et distanciel. "Les conditions d'enseignement présentiel/distanciel vont être précisées en tenant compte de la variété de situations, sans imposer aux professeurs deux formes d'enseignements parallèles, mais en permettant d'assurer le lien avec les élèves absents en réactivant l'ensemble des dispositifs utilisés pour assurer la continuité pédagogique", écrit le ministère.

L'accueil des enfants de soignants, lorsque la classe ou l'établissement de leur enfant est fermé, concerne "tous les personnels des établissements de santé" mais aussi plus généralement les médecins, pharmaciens, infirmiers, laborantins, etc.

