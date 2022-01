Covid-19 : plus de 350 000 nouveaux cas en France mardi selon Olivier Véran

Un nouveau record de contaminations sur le front pandémique en France : selon le ministre de la Santé, au moins 350 000 Français sont positifs au Covid-19 mardi.

Publicité Lire la suite

Les records de contamination se succèdent ces derniers jours en France : l'Hexagone enregistrera mardi 11 janvier plus de 350 000 nouveaux cas de contamination par le coronavirus, a déclaré le ministre de la Santé, Olivier Véran, devant le Sénat. "Ce sera encore 350 000 contaminations […] publiées ce soir, voire un petit peu plus, et nous n'avions jamais observé des chiffres pareils depuis le début de la crise sanitaire", a déclaré Olivier Véran pendant la présentation du projet de loi visant à l'instauration d'un passe vaccinal devant la chambre haute du Parlement.

Avec Reuters

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne