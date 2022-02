Crise en Ukraine : les positions très divergentes des candidats à l'Élysée

Depuis l’automne, le spectre d’une invasion russe en Ukraine alimente les craintes d'une guerre en Europe orientale. Face à cette crise qui menace chaque jour un peu plus la stabilité mondiale, les candidats en campagne pour la présidence française, invités à prendre position, affichent des positions très divergentes.

Souvent en politique, les extrêmes se rejoignent. La crise ukrainienne, suspendue aux ballets diplomatiques entre la Russie et l’Occident, en est un exemple édifiant. Alors que des "dizaines de milliers de soldats russes" sont massés à la frontière russo-ukrainienne, tous les éléments sont réunis pour qu'il y ait une intervention russe en Ukraine, a déclaré, mercredi 2 février, le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Face à cette situation explosive, quelle position la France doit-elle adopter vis-à-vis de la Russie ? Les candidats investis dans la course à l’Élysée présentent chacun des positions très tranchées sur le sujet. Constat étonnant, les partis extrémistes de tous bords affichent des positions très proches.

Les extrêmes rangés derrière la Russie ?

Jean-Luc Mélenchon, patron de La France insoumise (LFI), très critique vis-à-vis de la politique américaine, défend la stratégie militaire de la Russie. "Les Russes mobilisent [des troupes] à leurs frontières ? Qui ne ferait pas la même chose avec un voisin pareil, un pays lié à une puissance qui les menace continuellement ?", s’est-il indigné dans un article du Monde publié le 18 janvier. "On continue les vieilles méthodes de la guerre froide. Or, la politique antirusse n’est pas dans notre intérêt, elle est dangereuse et absurde. Le maître-mot est la désescalade." S’il plaide l’apaisement, il ne partage pas la position d’Emmanuel Macron, qui souhaite que la France garantisse les frontières physiques de l’Ukraine. Le leader LFI soutient surtout l’idée d’une politique de non-alignement, en référence à la guerre froide, affirmant ne faire partie ni du bloc américain ni du bloc soviétique.

Je n'embarquerai pas la souveraineté de la France. Quand le président de la République dit : « nous garantirons l'intégralité territoriale de l'Ukraine », alors que le menace n'existe pas selon les ukrainiens eux-mêmes, il fait une bravade qui ne nous mène nulle part.#Cdanslair pic.twitter.com/SZiFu67F7x — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) January 30, 2022

Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national, penche également en faveur d’une relation privilégiée avec Moscou. La lutte commune contre l’islamisme et les intérêts énergétiques français – la consommation de gaz hexagonale provient à 20 % de la Russie – suffisent, selon elle, à maintenir de bonnes relations entre Paris et Moscou. Europhobe convaincue, elle maintient d’ailleurs que l’Union européenne, en apportant son soutien à l’Ukraine, a participé à exacerber les tensions dans la partie orientale du continent. "Qu’on le veuille ou non, l’Ukraine appartient à la sphère d’influence russe", a-t-elle martelé dans une interview accordée au média polonais Rzeczpospolita.

📹 La France, embourbée dans une Union européenne qui n'a pas de vision, ne défend pas ses intérêts. Sur le dossier ukrainien, je veux que la France reprenne un rôle qu'elle a toujours rempli dans l'histoire, celui de favoriser la désescalade. @BloombergTV #Ukraine #Russie pic.twitter.com/Bxngssr0xd — Marine Le Pen (@MLP_officiel) February 1, 2022

Mais c’est sûrement Éric Zemmour le plus pro-russe. Au détour de considérations historiques, le candidat du parti Reconquête a, lui aussi, estimé que l’Ukraine avait toujours été "une région d’empire, que celui-ci soit russe ou autrichien". Interrogé sur RTL, il a, en outre, affirmé que la France ne devait pas s’aligner sur la position américaine vis-à-vis de la Russie car les revendications de Vladimir Poutine étaient "tout à fait légitimes". Et de conclure, "Moi, si j’étais le président, je dirais : ‘Il n’y a plus de sanction vis-à-vis de la Russie’'".

« Le point de vue russe est légitime : il n’est pas admissible d’envisager l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN. » Éric Zemmour#MissionConvaincreLCI #DynamiqueZemmour pic.twitter.com/nfAKPyRTNN — Zemmour TV (@ZemmourTV_) February 2, 2022

Pour Christian Delporte, professeur d’histoire contemporaine à l’université de Versailles contacté par France 24, "si les partis extrémistes affichent effectivement des positions très proches, les motivations sont néanmoins différentes. La position de Jean-Luc Mélenchon tient en large partie à son anti-américanisme. Alors que Marine Le Pen et Éric Zemmour, tous les deux nationalistes, accordent plus volontiers leur soutien aux régimes autoritaires. Au contraire, les modérés, qui s’inscrivent dans la logique de l’Otan, défendent les positions occidentales visant à sanctionner la Russie."

Les candidats modérés, indéfectibles soutiens à Kiev

C’est notamment le positionnement d’Emmanuel Macron. À la manœuvre sur le dossier, le presque-candidat a eu maintes fois l’occasion d’afficher son soutien à l’Ukraine. Après avoir longtemps espéré le réchauffement des relations avec Moscou, en invitant Vladimir Poutine sous les ors de Versailles ou dans sa résidence estivale de Brégançon, les mots et l’attitude du président français à l’endroit du président russe se sont progressivement rafraîchis au gré des grandes manœuvres militaires entreprises par le Kremlin à ses frontières occidentales. Le chef de l’État français a proposé, le 20 janvier, de participer à la présence militaire renforcée de l’Otan en Roumanie. Cinq jours plus tard, lors d’une conférence de presse, le président français a déclaré qu’une invasion russe entraînerait une "riposte" et un "coût très élevé". Fidèle à son adage "en même temps", Emmanuel Macron souhaite toutefois maintenir le dialogue avec la Russie.

.@EmmanuelMacron et #Poutine sont convenus de la nécessité d'une désescalade en #Ukraine. En conciliant dialogue et fermeté, notre Président confirme son leadership à un moment critique pour #Europe. N’en déplaise à qui veulent que le chef de l’Etat s’efface devant le candidat. pic.twitter.com/ymII48CdJI — Gilles Le Gendre (@GillesLeGendre) January 28, 2022

Dans une tribune publiée par Le Monde le 26 janvier, Valérie Pécresse tient à peu près le même discours. Défendant une vision gaulliste d’une Europe "rassemblée de l’Atlantique à l’Oural", elle plaide aussi pour le maintien du dialogue avec le Kremlin, tout invoquant l’absolue nécessité de garantir l’intégrité territoriale de l’Ukraine.

📺 "Toutes les infractions aux frontières de l'Ukraine donneraient lieu à des sanctions si j'étais présidente de la République."💬 @vpecresse #Pecresse2022 ⤵️ pic.twitter.com/ZKFtyZZ02J — Pécresse 2022 🇫🇷 (@avecValerie) January 30, 2022

À gauche, la candidate socialiste Anne Hidalgo se range également derrière l’idée d’une réponse commune de l’Union européenne au conflit. "Lorsque l'on voit la situation en Ukraine, on se demande où est l'Europe. Alors que les États-Unis sont focalisés sur la Chine, et face à l'agressivité de certains dirigeants, il faut que l'Europe redevienne ou devienne une force d'influence et parle d'une même voix en se montrant plus ferme à l’encontre des dirigeants autoritaires", a assuré la maire de Paris le 13 janvier sur France Inter.

Lorsque l'on voit la situation en Ukraine, on se demande où est l'Europe. Alors que les États-Unis sont focalisés sur la Chine et face à l'agressivité de certains dirigeants, il faut que l'Europe redevienne une force d'influence et parle d'une même voix. #Le79Inter pic.twitter.com/KjA9OWMlYt — Anne Hidalgo (@Anne_Hidalgo) January 13, 2022

Les candidats alignés derrière l’axe Est/Ouest ?

Du côté des Verts enfin, le candidat écologiste Yannick Jadot, quoique plus véhément sur la forme, rejoint ses adversaires modérés sur le fond. Regrettant que l’Élysée n’ait jamais organisé de visite à Kiev en cinq ans, il préconise qu'Emmanuel Macron, actuellement président du Conseil de l'Union européenne, "organise un sommet à Kiev, en Ukraine, avec tous les dirigeants européens, pour montrer que l'Europe est unie dans la défense de l'intégrité territoriale et de la démocratie en Ukraine". Dans le même temps, il estime nécessaire de "maintenir les menaces", de "sanctionner l'oligarchie corrompue russe" et, surtout, d'"arrêter le fameux pipeline de gaz, Nord Stream 2, qui doit contourner l'Ukraine et qui fragilise l'Ukraine dans sa situation géopolitique".

La Russie est une dictature, Poutine est un dictateur. Nous devons défendre l'Ukraine avec la diplomatie et l'Union européenne.



J'appelle le Président en exercice de l’UE, Emmanuel Macron, à organiser un sommet européen à Kiev.#RTLPrésidentielle

pic.twitter.com/3pP8hSolHj — Yannick Jadot (@yjadot) February 2, 2022

Dans ce contexte qui oppose les positions des candidats modérés et les extrémistes de tous bords, est-ce que leur point de vue sur l’Union européenne suffit à expliquer de telles divergences ? "Non, répond Christian Delporte. Ces dissensions tiennent davantage à la résurgence de la logique de guerre froide dans laquelle le monde est actuellement divisé. Quarante ans après, il y a toujours les États-Unis d’un côté et la Russie de l’autre. Seul changement notable, l’arrivée de la Chine, troisième puissance à peser dans le conflit. L’Union européenne ne pèse guère dans la crise. Sans surprise, les candidats à la présidentielle s’inscrivent eux aussi dans cette logique de guerre froide."

