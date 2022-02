Cyclone Batsirai : un pétrolier mauricien s'échoue près des côtes de La Réunion

Un pétrolier s'est échoué, jeudi, au large de La Réunion, en proie au cyclone Batsirai. Le bateau naviguait "à vide", a assuré le ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu, écartant à ce stade le "risque de pollution maritime grave par hydrocarbures".

Un pétrolier mauricien en difficulté s'est échoué, jeudi 3 février, dans la soirée, au large de l'île de La Réunion, a annoncé la préfecture de l'île. Le sud-ouest de l'océan Indien est actuellement frappé par le cyclone tropical Batsirai.

"Le navire mauricien TrestaStar est échoué sur la commune de Saint Philippe (sud de La Réunion) à 30 mètres de la côte. Des équipes de sauvetage du Sdis (service départemental d'incendie et de secours) sont sur place. Une tentative d'opération d'évacuation est en cours dans des conditions très difficiles", a indiqué le préfet, jeudi soir, sur Twitter.

Le navire mauricien #TrestaStar est échoué sur la commune de Saint Philippe à 30m de la côte. Des equipes de sauvetage du Sdis sont sur place. Une tentative d'opération d'evacuation est en cours dans des conditions très difficiles.@SDIS974 — Préfet de La Réunion (@Prefet974) February 3, 2022

"Les marins sont sains et saufs. Ils se trouvent toujours à bord du bateau échoué", a ajouté la préfecture, en précisant que 32 personnes, sauveteurs et équipes médicales, étaient engagées dans cette évacuation.

La pétrolier naviguait "à vide"

L'équipage est composé d'Indiens et de Bangladais, a pour sa part indiqué le ministère des Outre-mer.

En difficulté, le pétrolier n'a pas pu être remorqué et s'est échoué en raison de l'état de la mer.

Alors que le cyclone Batsirai commence tout juste à s'éloigner de La Réunion, nous vivons actuellement les conditions météorologiques les plus mauvaises depuis le début de l'épisode", a prévenu Emmanuel Cloppet, directeur régional de Météo-France, lors d'un point presse en début de soirée, heure locale.

Il a évoqué des vents allant "jusqu'à 150 km/heure" et plus de 500 mm de pluies enregistrés dans les cirques et 1 200 mm dans le massif du volcan du piton de la Fournaise.

Avec AFP

