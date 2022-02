"Si j'étais président, je restaurerais la chasse traditionnelle"

À l'approche de l'élection présidentielle, France 24 est allé à la rencontre d'électeurs dans tout le pays avec une question simple : "Que feriez-vous si vous étiez élu président-e ?". Dans cet épisode, Ludovic Soles, un chasseur habitant dans les Pyrénées-Orientales, souhaiterait restaurer la chasse traditionnelle. Portrait d'un électeur attaché aux traditions, réalisé par Florence Villeminot et Julie Dungelhoeff.

"La chasse, une fois qu'on est tombé dedans, on ne peut plus s'en passer", reconnaît Ludovic Soles, citoyen français qui vit dans les Pyrénées-Orientales (Sud). S'il observe qu'une "tendance vegan et végétarienne est en train de monter", ce chasseur estime qu'elle ne devrait pas perdurer et parle plutôt d'"effet de mode". Ludovic Soles souhaiterait au contraire le retour de la chasse traditionnelle et de la chasse à la glu, et

