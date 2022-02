One Ocean Summit : les chefs d'États au chevet de l'océan

Le président français, Emmanuel Macron, a annoncé vendredi son intention d'étendre la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, qui va ainsi devenir la deuxième plus grande aire marine protégée du monde.Suivez le discours du président français sur notre page.

Lors de la douzième conférence ministérielle de l'OMC, Emmanuel Macron, hôte du sommet sur l'océan à Brest, a annoncé vendredi l'extension de la réserve naturelle nationale des Terres australes françaises, qui va ainsi devenir la deuxième plus grande aire marine protégée du monde.

Avec l'extension du périmètre de cette réserve à l'ensemble des espaces maritimes des archipels Crozet et Kerguelen et des îles Saint-Paul et Amsterdam, administrés par les Terres australes et antarctiques françaises (TAAF), cette réserve naturelle va désormais couvrir 1,6 million de kilomètres carrés, est-il précisé dans le communiqué diffusé par les services de la présidence.

