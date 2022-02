Affaire Adama Traoré : la famille appelle à "marcher pour l'égalité"

Une marche contre les violences policières organisée le 20 juillet 2019 à Beaumont-sur-Oise. © Kenzo Tribouillard, AFP

Texte par : Pauline ROUQUETTE Suivre 4 mn

Six ans après la mort d'Adama Traoré, une marche antiraciste est organisée samedi, à Paris, à l'appel du comité "Vérité et Justice pour Adama", afin de dénoncer la dernière expertise demandée par les juges. La manifestation entend également dénoncer plus largement les discriminations et la violence.