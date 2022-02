"Si j'étais président, je créerais un super ministère de la jeunesse"

À l'approche de l'élection présidentielle, France 24 est allé à la rencontre d'électeurs dans tout le pays avec une question simple : "Que feriez-vous si vous étiez élu président ?". Dans cet épisode, Abdoulaye Kante, policier français d'origine malienne, qui dénonce certains comportements racistes au sein de l'institution. Portrait d'un électeur qui souhaiterait voir davantage de moyens alloués aux jeunes, réalisé par Florence Villeminot et Julie Dungelhoeff.

Il n'est membre d'aucun syndicat et ne défend aucune chapelle. Policier depuis 1999, Abdoulaye Kante défend surtout sa liberté de parole et son travail. À travers ses postes sur les réseaux et dans son livre "Policier, enfant de la République", il décrit le quotidien d'un membre des forces de l'ordre et le racisme aussi qui perdure chez certains agents. "Je dis souvent que la police française n'est pas raciste mais il y a des comportements racistes qui doivent être bannis et dénoncés". S'il était président, il souhaiterait davantage de moyens pour les jeunes et plus de dialogue et de consensus. Un reportage de Julie Dungelhoeff et Forence Villeminot.

