En direct : la France et ses partenaires annoncent leur retrait militaire du Mali

Poussés dehors par la junte au pouvoir à Bamako, la France et ses partenaires européens devraient officialiser jeudi matin leur retrait militaire du Mali au terme de neuf ans de lutte antijihadiste menée par Paris. Le président français, Emmanuel Macron, tiendra à l'Élysée une conférence de presse à 9 h.

9 h 25 : la présence française au Sahel doit se réduire

La présence française au Sahel doit se réduire comme cela a été fait dans le Nord-Mali, a déclaré le président de la République Emmanuel Macron. Pour le chef de l'État, cette évolution, permettra, comme demandé par les partenaires locaux, de se recentrer "là où notre contribution est attendue".

9 h 20 : "Il était important d'adresser un message de continuité de notre engagement au Sahel"

Emmanuel Macron a affirmé qu'il était important d'adresser un message de continuité" de l'engagement de la France et de ses partenaires au Sahel dans la lutte antijihadiste. Le président français affirme que les autres pays du Golfe de Guinée seront davantage "appuyés". Par ailleurs, les populations civiles seront davantage mises au cœur de la lutte antijihadiste : "Déployer d'abord des programmes civils et sociaux. Ce n'est qu'en complément de ces programmes qu'une action militaire peut être efficace", a déclaré Emmanuel Macron.

9 h 05 : ce que dit le communiqué officiel

"En raison des multiples obstructions des autorités de transition maliennes, le Canada et les États européens opérant aux côtés de l’opération Barkhane et au sein de la Task Force Takuba estiment que les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies pour poursuivre efficacement leur engagement militaire actuel dans la lutte contre le terrorisme au Mali et ont donc décidé d'entamer le retrait coordonné du territoire malien de leurs moyens militaires respectifs dédiés à ces opérations", est-il écrit dans cette déclaration.

8 h 50 : la France et ses partenaires annoncent leur retrait du Mali

La France, ses alliés européens dans Takuba et le Canada annoncent un "retrait coordonné" du Mali, dans un communiqué, du fait de la dégradation des relations avec la junte à Bamako.

"Les conditions politiques, opérationnelles et juridiques ne sont plus réunies" et les pays ont décidé "le retrait coordonné" du Mali, tout en assurant de leur "volonté de rester engagés dans la région" du Sahel en proie à la contagion jihadiste, selon une déclaration conjointe.

8 h 45: avec le départ de Barkhane, l'option d'une négociation avec les jihadistes relancée au Mali

Alors que le retrait des troupes françaises du Mali devrait être annoncé par Emmanuel Macron jeudi matin, les autorités de transition maliennes ont désormais les mains libres pour négocier directement avec les groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda. Nos explications dans cet article.

8 h 20 : "Emmanuel Macron devrait annoncer les contours du départ des troupes françaises du Mali"

"Le chef de l'État n'a d'autre choix que de s'entendre avec ses partenaires européens pour dessiner le cadre de ce retrait qui devrait être annoncé par Emmanuel Macron", explique notre envoyé spécial à l'Élysée, Karim Hakiki.

7 h 55 : "La fin de l'opération Barkhane laisse un grand vide"

Dans un entretien exclusif avec France 24 et RFI, le président de la Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a jugé que le retrait attendu des troupes françaises et européennes du Mali "crée un vide" qui obligera les armées ouest-africaines à être en première ligne dans la lutte contre le jihadisme au Sahel.

7 h 30 : jour J pour la présence française au Mali

Emmanuel Macron doit tenir à l'Élysée une conférence de presse, jeudi 17 février à 9 h (8 h GMT), notamment au côté du président du Conseil européen Charles Michel, pour annoncer les décisions actées mercredi soir lors d'un sommet réunissant plusieurs dirigeants européens et africains.

La France est militairement présente depuis 2013 au Mali, proie des groupes jihadistes qui sévissent aussi dans d'autres États sahéliens. Paris est intervenu pour enrayer la progression des groupes islamistes radicaux menaçant Bamako et a ensuite mis sur pied une vaste opération antijihadiste régionale, Barkhane, déployant des milliers de soldats pour lutter contre les franchises locales d'Al-Qaïda et de l'organisation État islamique.

Mais malgré des victoires tactiques, le terrain n'a jamais été véritablement repris par l'État malien et ses forces armées.

Avec AFP

