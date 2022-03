L'ancien présentateur star de la télévision française Jean-Pierre Pernaut est mort

Monument de la télévision française, l'ancien présentateur du journal de 13 heures de TF1 est mort mercredi, a indiqué sa famille à l'AFP. Il était âgé de 71 ans et souffrait d'un cancer du poumon. Jean-Pierre Pernaut avait imposé sa marque dans le paysage audiovisuel français, mettant en avant les traditions régionales dans son très populaire journal de la mi-journée.

Publicité Lire la suite

Jean-Pierre Pernaut, ancien présentateur star du 13 heures de TF1, est mort à l'âge de 71 ans, a annoncé, mercredi 2 mars, à l'AFP, Muriel Belgy, l'agente de son épouse, l'ex-Miss France et animatrice télé Nathalie Marquay-Pernaut.

"Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon" dans l'après-midi, a-t-elle indiqué. L'ancien employeur du journaliste, la chaîne de télévision TF1, a confirmé la disparition.

Les traditions à l'honneur

Vedette du petit écran, Jean-Pierre Pernaut a présenté le journal de 13 heures de TF1 durant plus de trente ans, entre 1988 et 2020. Il y avait imposé sa patte, mettant à l'honneur de très nombreux reportages sur les traditions françaises. Le journaliste continuait à animer une émission sur LCI.

Très populaire, son journal de la mi-journée avait battu des records d'audience, suivi à son heure de gloire par cinq millions de téléspectateurs, avec une part d'audience dépassant régulièrement les 40 % et un écart considérable sur la concurrence.

"Jean-Pierre Pernaut a habité le cœur de nos foyers", a réagi le président Emmanuel Macron dans un tweet. "Durant trente ans, il a donné rendez-vous à 13 h aux Françaises et aux Français pour leur transmettre les dernières informations, mais aussi sa passion de la France, de nos régions, de notre patrimoine. Nous ne l'oublierons pas."

Sourcils broussailleux, lunettes et voix grave, Jean-Pierre Pernaut se targuait d'avoir été le premier présentateur de télévision à créer un réseau de correspondants en région. Pour "avoir un journal moins parisien", "moins institutionnel" et "aller voir les gens chez eux".

Arrivé à la tête du JT en 1988, après 13 ans à TF1, il impose son style, avec ses sujets et ses magazines, ceux de la France des traditions, des artisans, des cafés et du patrimoine. Quarante minutes de journal, du lundi au vendredi, sans prompteur. Il ne quittera le JT de 13 h qu'en 2020, la dernière étant regardée par plus de huit millions de spectateurs.

DISPARITION. Le journaliste Jean-Pierre Pernaut, rendu célèbre pour son journal de 13h sur TF1 est mort. Pendant 33 ans, il a retrouvé à l'heure du déjeuner 7 millions de téléspectateurs en moyenne. Voici sa première TV à 22 ans. pic.twitter.com/lf7MRZkKzY — Ina.fr (@Inafr_officiel) March 2, 2022

"Il y a 20 ans, j'étais le seul à parler des tempêtes. Pour les autres, c'était vulgaire. Aujourd'hui, quand il tombe deux centimètres de neige quelque part, c'est quatre sujets au 20 h de France 2." Chaque matin, plutôt que de scruter les chaînes d'info en continu, il dévorait les unes de la presse régionale pour "voir quel est l'air du temps".

Propos polémiques sur les migrants

Les critiques ne l'épargnaient pas. Le sémiologue François Jost voyait dans ce journal un "certain populisme" : "On voit Pernaut comme quelqu'un de tourné vers la tradition, la province. Mais il promeut toujours, dans son discours, les intérêts du contribuable, du petit contre le grand, du provincial contre Paris."

Le 10 novembre 2016, le journaliste vedette avait dérapé à l'antenne. "Plus de place pour les sans-abri, mais en même temps les centres pour migrants continuent à ouvrir", avait-il affirmé en transition entre deux reportages dans son journal.

Quand soudain, Jean-Pierre Pernaut critique les centres d'accueil pour réfugiés dans son JT de #TF1https://t.co/3BM2NFv8KQ pic.twitter.com/T0DJw6OD22 — Paul Aveline (@PaulAveline) November 10, 2016

Une phrase qui lui avait valu une avalanche de critiques. La Licra s'était indignée et le CSA avait prononcé un "rappel à l'ordre" à son encontre, regrettant "la formulation choisie par le journaliste, de nature à sous-entendre que les migrants seraient privilégiés par les autorités publiques".

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne