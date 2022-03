Marion Maréchal annoncée au meeting d'Éric Zemmour à Toulon

ÉLYSÉE 2022

Des proches d'Éric Zemmour assurent que Marion Maréchal s'affichera aux côtés du candidat d'extrême droite lors de son grand meeting de Toulon prévu dimanche. Une manière de tourner officiellement le dos à sa tante Marine Le Pen.

Marion Maréchal, nouvelle prise de guerre d'Éric Zemmour ? La nièce de Marine Le Pen devrait s'afficher aux côtés du candidat Reconquête! dimanche au meeting de Toulon, ont affirmé à l'AFP trois sources proches du candidat d'extrême droite mercredi 2 mars. "C'est un vrai tournant, car son soutien imminent va symboliser et annoncer la réussite de l'union des droites après quarante années de cordon sanitaire", a revendiqué un proche d'Éric Zemmour, confirmant des informations du Figaro et de L'Opinion.

Le candidat lui-même n'a pas confirmé le ralliement de Marion Maréchal, nouvel épisode de la guerre fratricide au sein de l'extrême droite. "Je peux vous dire que je le souhaite, je l'accueillerais les bras ouverts, parce que c'est une amie de longue date, une femme remarquable", a-t-il souligné sur CNews, avant de fustiger "Marine Le Pen candidate du grand renoncement, de la grande trahison de ses idées".

"Elle sera à Toulon", a indiqué une autre membre de Reconquête!, alors que Marion Maréchal n'a, à l'AFP, ni infirmé ni confirmé sa venue. Le ralliement "est en train de se faire", a ajouté un troisième cadre du parti.

La décision est prise depuis plusieurs semaines. Le temps est venu de l'assumer. Cinq ans après avoir quitté la vie politique, Marion Maréchal s'apprête ce week-end à y replonger. Les coulisses d'un ralliement à lire dans ⁦@Le_Figaro⁩ ⤵️ https://t.co/Yr2dwflMjL — Charles Sapin (@csapin) March 2, 2022

"Ça me plonge dans un abîme de perplexité politiquement"

Marine Le Pen s'était dite mardi "convaincue" que sa nièce Marion Maréchal allait rejoindre la campagne d'Éric Zemmour. "Ça m'attriste personnellement et ça me plonge dans un abîme de perplexité politiquement", parce que "je suis la seule à pouvoir gagner face à Emmanuel Macron", avait affirmé Marine Le Pen, qui devance son concurrent dans les sondages.

Plus conservatrice que Marine Le Pen sur les questions sociétales et plus libérale en économie, Marion Maréchal, ancienne députée FN (devenu RN), avait affirmé au Figaro en janvier "pencher pour Éric Zemmour" malgré "un sujet familial" avec sa tante.

Quatre eurodéputés, dont un membre dirigeant du RN, Nicolas Bay, ainsi que l'unique sénateur du parti Stéphane Ravier, tous les deux proches idéologiquement de Marion Maréchal, ont rejoint ces dernières semaines la campagne du candidat Reconquête!.



