Présidentielle : les candidats déroulent leurs propositions en faveur des femmes

🔴➡️ Vous interdisez le voile forcé pour les fillettes ?



🗣️ @vpecresse : "On doit laisser aux petites filles la liberté de se déterminer et de s'émanciper, on ne doit pas les enfermer dans une représentation féminine."



📺 Explications #Faceauxfrancaises avec @ELLEfrance pic.twitter.com/tCCWNvH8A7