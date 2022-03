Plan résilience : Jean Castex annonce l'extension des remises sur les carburants

Le Premier ministre, Jean Castex, a présenté, mercredi, le "plan de résilience", promis par Emmanuel Macron pour faire face aux conséquences économiques du conflit en Ukraine. Parmi les mesures : la remise sur le carburant étendue au gaz naturel et au GPL

Pas de "quoi qu'il en coûte". Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé, mercredi 16 mars, une série de mesures dont la remise sur le carburant étendue au gaz naturel et au GPL pour faire face à la flambée des prix liée à la guerre en Ukraine.

La remise sur les carburants "concernera tous les Français, sur le territoire métropolitain et dans les Outre-mer, les particuliers comme tous les professionnels", a déclaré le chef du gouvernement.

"Pourront notamment bénéficier de la mesure les routiers, les taxis et les transporteurs sanitaires, les agriculteurs, les acteurs des travaux publics et les pêcheurs, mais aussi toutes les professions qui utilisent beaucoup leur véhicule, telles que les aides à domicile", a-t-il précisé.

Le groupe pétrolier TotalÉnergies s'est engagé à aller au-delà de la remise de 15 centimes d'euro par litre de carburant promise par le gouvernement à partir du 1er avril, a-t-il ajouté.

Présentation du "plan de résilience" EN DIRECT | #PlanRésilience : face à l’urgence, l’État se mobilise. https://t.co/plQwpYBif7 — Gouvernement (@gouvernementFR) March 16, 2022

Les entreprises

L'État va également aider les entreprises très consommatrices d'énergie. Elle bénéficiera aux entreprises dont les dépenses de gaz et d'électricité représentent "au moins 3 % de leur chiffre d'affaires, et qui pourraient faire des pertes sur 2022", et permettra "la prise en charge de la moitié du surplus de leurs dépenses énergétiques", a détaillé Jean Castex.

Les pêcheurs

Les pêcheurs bénéficieront d'une "aide financière exceptionnelle" pour leur permettre d'encaisser la flambée des prix de l'énergie "équivalente à 35 centimes par litre de gazole de pêche" jusqu'à fin juillet.

Les éleveurs

L'État va, par ailleurs, provisionner une enveloppe de 400 millions d'euros pour financer une aide aux éleveurs qui font face à l'envolée du coût de l'alimentation des animaux, a indiqué Jean Castex.

Le chef du gouvernement a précisé que la crise serait longue et qu'il fallait "assumer d'engager un rapport de force politique et économique sans concession" avec la Russie. L'objectif est "sortir du gaz et du pétrole russe d'ici 2027".

Entamé mardi, le blocage de plusieurs dépôts pétroliers se poursuivait mercredi à Brest et Lorient pour protester contre la hausse des prix du gazole et de l'essence.

Avec AFP

