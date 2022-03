Présidentielle : Jean-Luc Mélenchon se rêve en candidat surprise du second tour

ÉLYSÉE 2022

Fort d’une dynamique indéniable, le candidat de la gauche radicale s’imagine bousculer le scénario écrit d’avance d’un second tour opposant, comme en 2017, Emmanuel Macron à Marine Le Pen. Mais pour cela il devra relever plusieurs défis : convaincre l’électorat de la gauche modérée et les abstentionnistes.

Publicité Lire la suite

Cela ressemble à une démonstration de force : en mobilisant, dimanche 20 mars, lors de sa marche pour une VIe République plusieurs dizaines de milliers de personnes – 100 000 selon La France insoumise –, Jean-Luc Mélenchon a montré qu’il fallait compter avec lui au moins jusqu’au 10 avril, pour le premier tour de l’élection présidentielle… et peut-être même au-delà.

Car il y a bien une dynamique dans la campagne du candidat de la gauche radicale. Outre le rassemblement de dimanche, les meetings de Jean-Luc Mélenchon attirent systématiquement du monde partout en France. Cela se traduit dans les sondages avec une courbe qui, à l’image de la "tortue sagace" de la fable de La Fontaine à laquelle il se compare, progresse doucement mais sûrement : les instituts de sondage le créditent désormais de 13-14 % des intentions de vote, en troisième position mais tout de même à bonne distance derrière Emmanuel Macron (30 %) et Marine Le Pen (17-18 %).

>> À lire : "Le vote utile à gauche, c'est Mélenchon", affirme Ségolène Royal

Résultat, Jean-Luc Mélenchon fait de plus en plus figure de "vote utile" pour l’électorat de gauche. Les autres candidats de cette famille politique semblent, toujours selon les sondages, nettement distancés : l’écologiste Yannick Jadot plafonne autour de 5-6 % d’intentions de vote, le communiste Fabien Roussel émerge à 4-5 % et la socialiste Anne Hidalgo ne dépasse pas les 2 %.

Dans ce contexte, la marche pour la VIe République avait pour but de convaincre les indécis. "Chaque personne est personnellement responsable du résultat, chaque personne a la clé du deuxième tour. (…) Ne vous cachez pas derrière les divergences entre les chefs et les étiquettes. C’est vous qui faites la décision. Ne vous dérobez pas", leur a lancé Jean-Luc Mélenchon. Et faisant du choix des électeurs de gauche au premier tour une "responsabilité morale" face au programme d’Emmanuel Macron, le candidat insoumis a mis en garde : "Ce vote est un référendum social. Vous êtes prévenus".

Chaque personne, quelle qu'ait été sa vie et ses engagements, est personnellement responsable du résultat de l'élection présidentielle. Car c'est chaque personne qui a la clé du deuxième tour, qui ouvre la porte d'une meilleure société. #MarchePourLa6eRepublique pic.twitter.com/QomwtNf03l — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) March 20, 2022

L’argument sera-t-il efficace ? Certains ont déjà franchi le pas, à l’image de Christine, ancienne Gilet jaune de 52 ans, "pas fan de Jean-Luc Mélenchon" à la base mais favorable à une VIe République qui permettrait, comme le promet le candidat insoumis, de passer à un régime parlementaire et de mieux partager le pouvoir entre président, Parlement et citoyens. "Je voterai pour lui pour qu’il nous défasse de la Ve République. La société se déshumanise, se dépolitise. Il faut changer de système. Je ne fais plus confiance aux politiques, mais cette fois c’est notre dernière chance", confie-t-elle à France 24.

Une image écornée

Mais de nombreux autres électeurs de gauche restent réticents. L’image de Jean-Luc Mélenchon, écornée par ses coups de sang comme l’épisode "la République c’est moi" en 2018 ou par ses positions en matière de politique étrangère jugées trop favorables à la Russie, notamment la sortie de la France de l’Otan, reste un handicap.

"La politique extérieure, pour une fois, prend une importance réelle dans la campagne et il sera compliqué pour Jean-Luc Mélenchon de parvenir à convaincre toute une partie de l’électorat de gauche sensible à cette question et attachée notamment à l’adhésion de la France à l’Otan", estime le politologue Gérard Grunberg, contacté par France 24.

>> À lire : Comment Hidalgo et Jadot utilisent la crise ukrainienne pour attaquer Mélenchon

D’autant que l’écologiste Yannick Jadot et la socialiste Anne Hidalgo ne cessent de l’attaquer sur la question ukrainienne. Et plus l’hypothèse d’une accession du candidat insoumis au second tour de l’élection présidentielle gagne en crédibilité, plus les piques deviennent acerbes, à l’image d’Anne Hidalgo qui caricature Jean-Luc Mélenchon comme "complaisant et complice avec les dictateurs".

Même l’ancien président socialiste, François Hollande, est monté au créneau pour critiquer l’idée d’un vote utile en faveur du député des Bouches-du-Rhône. "À un moment, il faut avoir un président utile, pas simplement un vote utile", a-t-il déclaré, mercredi 9 mars, sur France Inter.

.@fhollande ne conseille pas de voter Jean-Luc Mélenchon : "Il faut avoir un président utile, pas simplement seulement un vote utile"#le79Inter pic.twitter.com/rlxTFptgIv — France Inter (@franceinter) March 9, 2022

"L’enjeu est important pour le Parti socialiste, qui joue sa survie, souligne Gérard Grunberg. On sait que cette élection est déjà perdue pour le PS, mais en termes d’image, l’accession de Jean-Luc Mélenchon au second tour lui porterait un coup fatal."

Alors la gauche modérée tape comme elle peut sur l’ancien sénateur socialiste, quitte à favoriser un nouveau second tour entre Emmanuel Macron et l’extrême droite. "On reconstruit davantage sur un champ de ruines où tout le monde (à gauche) arrive au plus haut autour de 12 % que sur un champ de ruines où Mélenchon arrive haut", affirme une parlementaire socialiste, citée par Libération.

La clé de la participation

Les abstentionnistes constituent l’autre clé d’une éventuelle accession au second tour de Jean-Luc Mélenchon. "Autour de moi, je constate une montée constante de l’abstention, de l’apathie. Il y a une grande désillusion par rapport à la politique", juge Hélène, 32 ans, présente dimanche à la marche pour la VIe République, "malgré Mélenchon plutôt que pour lui", dit-elle à France 24 en plaisantant. Elle estime toutefois que "Mélenchon a raison de proposer une constituante et la révocation des mandats" car "il faut redonner du pouvoir aux gens pour qu’ils s'investissent à nouveau".

Hélène a été séduite par la proposition d’une VIe République, d’autres électeurs le seront peut-être par la retraite à 60 ans, le Smic à 1 euros net, le prix de l'essence bloqué à 1,40 euro, l’allocation d’autonomie de 1 063 euros pour les étudiants ou les investissements massifs promis dans les services publics. C’est en tout cas le pari que fait Jean-Luc Mélenchon en envoyant ses militants sillonner les quartiers populaires à la rencontre des abstentionnistes, ou quand il s’adresse à eux en évoquant "un choix de société" en répétant à trois reprises, au cas où la proposition d’Emmanuel Macron serait passée inaperçue : "La retraite à 65 ans ! La retraite à 65 ans ! La retraite à 65 ans !"

>> À voir : Ils ne voteront pas à la présidentielle : ces Français désenchantés par la politique

"Ce que feront les abstentionnistes reste une inconnue, mais le problème pour Jean-Luc Mélenchon, c’est que la réélection d’Emmanuel Macron est jugée probable par la plupart des Français, indique Gérard Grunberg. Or, cela risque d’être un facteur d’abstention car sans réel espoir de victoire à l’arrivée, les électeurs de gauche pourraient être démotivés."

Sans doute conscient de cette réalité, Jean-Luc Mélenchon répond à cet argument en insistant sur les conséquences de sa présence dans un débat d’entre-deux-tours face à Emmanuel Macron. Au lieu de parler immigration et sécurité face à Marine Le Pen, Éric Zemmour ou Valérie Pécresse, un second tour Macron-Mélenchon obligerait le président sortant à parler protection sociale, bifurcation écologique, logement et retraite. Une perspective susceptible de faire ressurgir le clivage droite-gauche et qui devrait au contraire donner à l’électorat de gauche des raisons d’espérer, analyse l’entourage du candidat insoumis.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne