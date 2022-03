Présidentielle : positive au Covid-19, Valérie Pécresse va faire campagne "à distance"

ÉLYSÉE 2022

Le candidate Les Républicains à l'élection présidentielle a été testée positive, jeudi, au Covid-19 et va par conséquent poursuivre sa campagne "à distance" lors des prochains jours.

Les mauvaises nouvelles s'accumulent pour Valérie Pécresse. La candidate du parti Les Républicains à l'élection présidentielle a annoncé sur son compte Twitter, jeudi 24 mars, qu'elle avait contracté le Covid-19 et qu'elle poursuivrait sa campagne "à distance".

"Testée positive au Covid, je poursuis la campagne à distance et dans le respect des règles sanitaires. Toutes nos réunions sont maintenues grâce à la mobilisation de l'équipe", a-t-elle affirmé.

Testée positive au #COVID je poursuis la campagne à distance et dans le respect des règles sanitaires. Toutes nos réunions sont maintenues grâce à la mobilisation de l’équipe. — Valérie Pécresse (@vpecresse) March 24, 2022

Valérie Pécresse, qui a été testée positive jeudi après-midi, devait se rendre à Bordeaux vendredi mais "le meeting sera animé par quelqu'un d'autre", a-t-on indiqué dans son entourage, sans donner plus de précisions. Son déplacement de samedi dans les Bouches-du-Rhône "est annulé", a-t-on ajouté.

La candidate LR avait présenté jeudi matin un projet de réforme de la Constitution pour "rétablir l'ordre". Elle avait participé mercredi soir à une émission télévisée avec Marion Maréchal, Fabien Roussel et Adrien Quatennens.

En difficulté dans les sondages – ceux-ci lui accordent entre 10 % et 12 % d'intentions de vote – et lâchée par plusieurs figures de la droite (Jean-Pierre Raffarin, Éric Ciotti, Renaud Muselier notamment) ayant apporté leur soutien à Emmanuel Macron, Valérie Pécresse vit une campagne présidentielle difficile. Le temps de la victoire à la primaire LR en décembre et de la dynamique que celle-ci avait engendrée semble désormais bien loin.

