Salah Abdeslam exerce son "droit au silence", déception de l'assistance

Salah Abdeslam, principal accusé au procès des attentats du 13-Novembre, a décidé mercredi d'exercer son "droit au silence", suscitant une grande déception de la partie civile et laissant de nombreuses interrogations en suspens.

"Monsieur Abdeslam levez-vous s’il vous plaît", ordonne le président de la cour spéciale, Jean-Louis Péries, devant une salle comble. Les plaignants et la presse sont en effet venus en nombre pour assister à ce que certains décrivent comme l’audience la plus attendue du procès. Derrière la vitre de son box, l’unique survivant des attentats du 13-novembre, cheveux courts et polo et pantalon noir, s’exécute pour répondre aux nombreuses questions qui taraude la cour depuis le début du procès. Mais à la surprise, Salah Abdeslam déclare vouloir "faire usage de mon droit au silence". Brouhaha de déception dans l’assistance.

De nombreuses zones d’ombre subsistent concernant le parcours de Salah Abdeslam le soir du 13-Novembre. Pourquoi a-t-il abandonné son gilet explosif ? Pourquoi a-t-il abandonné sa voiture dans le XVIIIe arrondissement de Paris avant de se rendre à Montrouge, en banlieue Sud, après avoir déposé le commando du Stade de France ? Quel projet meurtrier avait-il au départ ?

"J'insiste", reprend Jean-Louis Périès. "Moi aussi monsieur le président j'insiste aussi : je ne souhaite pas m'exprimer aujourd'hui", rétorque Salah Abdeslam, debout, les mains croisées devant lui. C'est un droit que j'ai, je n'ai pas à me justifier sur ça", répond-il calmement. J'ai déjà fait des efforts, j'ai gardé le silence pendant six ans, c'était la position que je voulais adopter pour ce procès, mais j'ai changé d'avis, j'ai dit des choses, je me suis exprimé à l'égard des victimes, mais là je peux plus m'exprimer, j'y arrive plus. J'ai pas à me justifier. C'est pour qu'on ne me qualifie pas à nouveau de provocateur que je ne veux pas donner mes raisons."

C’est "une position dangereuse", a souligné le président. "Face à des non-réponses, on risque de vous en attribuer qui ne vous seront pas favorables", a-t-il prévenu. Les questions du président se heurtent unes à unes au mutisme de l’accusé, assis sur son banc des accusés, le regard fixé droit devant lui.

