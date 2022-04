Égalité du temps de parole : les effets inattendus pour les "petits candidats"

À un peu plus d'une semaine du silence électoral, les petits candidats à la présidentielle, jusqu'ici délaissés par les grands médias, sont sollicités en vertu des règles de l'égalité du temps de parole. Un système "pervers", selon certains observateurs, dont on ignore les effets sur le scrutin.

Publicité Lire la suite

Après des mois dans l’ombre, les petits candidats sont invités à prendre la lumière. Pressés même parfois. Les règles d’équité obligent. De Nathalie Arthaud à Nicolas Dupont-Aignan en passant par Jean Lassalle et Philippe Poutou, les candidats à la présidentielle crédités des plus faibles scores dans les sondages sont en effet, depuis le 28 mars, à l'affiche de tous les grands médias. Une aubaine qui a toutefois ses limites.

"En l'espace de 48 heures on a eu plus d'invitations qu'en cinq ans", explique-t-on dans l'équipe du candidat du NPA, Philippe Poutou, crédité d'entre 0,5 % et 1,5 % d'intentions de vote. "On est contents qu'on nous propose du temps de parole, mais le contraste est quand même saisissant" avec les cinq années qui ont précédé l'élection.

"Candidat de merde"

Depuis lundi, pour les deux semaines précédant le premier tour le 10 avril, les chaînes et stations doivent veiller à une stricte égalité entre chaque candidat sur toutes les tranches horaires, sous le regard de l'ARCOM (ex-CSA).

De quoi mettre sur un pied d'égalité les douze prétendants à l'Élysée et satisfaire les plus "petits" d'entre eux, comme Jean Lassalle, qui avait un moment envisagé de se retirer, estimant être traité comme "un candidat de merde" à cause du peu de visibilité accordée.

"Maintenant qu'on a le droit de parole, on va essayer de se faire entendre. On espère pouvoir créer une dynamique", affirme-t-on dans l'équipe de campagne de Nicolas Dupont-Aignan, crédité dans les sondages de 1 % à 2 %.

"Si tous les Français vont voter en faisant abstraction du "à quoi bon", l'#élection peut basculer, malgré l'absence de temps de parole, malgré les difficultés liées aux #parrainages, malgré les traitements médiatiques partiaux !"#ApollineMatin — N. Dupont-Aignan (@dupontaignan) March 31, 2022

"C'est leur moment de visibilité", résume le directeur des études politiques de l'institut Kantar, Emmanuel Rivière, qui, comme la plupart des acteurs interrogés par l'AFP, émet toutefois des bémols : "L'espace (médiatique) des petits candidats est très limité", par le type de scrutin - "à la fin il n'en reste qu'un" - et "par les questions que les gens se posent : quel est le second tour absolument fâcheux que j'ai envie d'éviter ?"

Malgré "la fenêtre de tir" apportée aux "petits candidats", l'ensemble des contraintes qui l'accompagne amène à "une drôle de situation", selon le directeur de la rédaction de France Info, Jean-Philippe Baille, qui ne sert ni les candidats, ni ne permet aux auditeurs de "s'y retrouver" et de connaître les programmes.

"On voit bien que les petits candidats veulent absolument caser tout ce qu'ils ont à dire sans pour autant répondre à nos questions", du fait d'un format "trop restreint" et "trop académique" : "Ils sont dans un tunnel".

FRANCE 2022 : L'HEURE DU CHOIX © FRANCE 24 12:41

"Remplir des cases"

C'est "un système extrêmement pervers", condamne le sociologue Jean-Marie Charon, où la priorité est "d'abord (de) remplir les cases de manière à tenir les durées exactes". Soumises à ces contraintes, les rédactions ont "d'autant moins de chance de rendre les petits candidats intéressants".

Nicolas Dupont-Aignan a, lui, regretté le raccourcissement, à deux semaines, de la période d'équité du temps de parole qui était de cinq semaines avant 2016. "C'est vicié", a-t-il accusé sur franceinfo.

Dans l'équipe de campagne du NPA, on déplore la "difficulté à imposer de nouveaux visages" et la volonté des médias d'"avoir un ténor".

Des effets bénéfiques?

À rebours, Jean-Marie Charon estime que "le problème n'est plus celui de la diffusion mais de la réception", aux temps des ressources d'Internet et des réseaux sociaux. Réfléchir en terme de diffusion est "de la paresse intellectuelle", estime-t-il.

"Apparemment, on donne de l'espace aux petits candidats, mais en réalité l'ensemble du système fait que les rédactions sont entravées", explique le sociologue pour qui, "face à des petits candidats", "ce n'est pas une question de temps mais d'avoir la possibilité de faire (un) traitement plus en profondeur".

Le principe de stricte égalité "peut avoir des effets pour des candidats moins connus" observe, quant à lui, le vice-président de l'institut OpinionWay, Bruno Jeanbart, aux yeux duquel "la mobilisation va se faire très tardivement".

"Ces 15 jours peuvent être suffisants pour qu'ils (les petits candidats) en bénéficient", estime-t-il.

Avec AFP

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne