Présidentielle : l'abstention, "seule rivale" d'Emmanuel Macron, selon la presse espagnole

Au terme d'une campagne "fade", "léthargique" et "décaféinée", la presse espagnole craint que le principal opposant à Emmanuel Macron, donné favori dans les sondages, ne soit finalement une abstention record.

"La grande protagoniste" de la campagne présidentielle française, c'est l'abstention, estime El Periódico, quotidien catalan édité à Barcelone. "Son taux particulièrement élevé – estimé entre 25 % et 35 % ", selon les derniers sondages – menace de devenir la "principale rivale" du président français sortant, Emmanuel Macron, donné grand favori depuis le début de la campagne.

Pourtant, le système politique français est centré sur les élections présidentielles, rappelle le quotidien espagnol. "Ces dernières décennies, les Français ont peu voté aux élections régionales et européennes et de moins en moins aux élections municipales, mais l'élection du chef de l'État – il concentre une bonne partie du pouvoir entre ses mains – a toujours représenté un moment de fort de la politique du pays". Depuis l'instauration de la Ve République en 1958, sur les dix élections présidentielles au suffrage universel direct, dans neuf d'entre elles, la participation a dépassé les 75 % au premier tour, et les 80 % pour cinq d'entre elles. Mais selon les derniers sondages, la participation pourrait se situer entre 63 % et 71 %. "Autrement dit, l'abstention pourrait dépasser le record de 2002, où seuls 71,6 % des Français se sont présentés au collège électoral." La faute à "une campagne électorale insipide", "décaféinée" et "léthargique", considère le journal catalan.

Une non-élection présidentielle ?

Il faut dire que la campagne a été télescopée de plein fouet par la guerre en Ukraine. "En raison des aléas du calendrier, on assiste à une sorte de non-élection présidentielle", explique-t-on dans El Periódico évoquant la succession de crises qui a relégué la course à l'Élysée au second plan. "Le débat électoral, qui en France commençait en septembre de l'année précédant les élections, a tardé à démarrer en raison de la crise du Covid-19. Et puis la volonté de Macron d'annoncer sa candidature le plus tard possible n'a pas aidé non plus. Finalement, il l'a fait le 3 mars, avant-dernier jour de l'échéance."

Pour La Vanguardia, cette abstention traduit surtout "une offre politique très fragmentée, une crise politique structurelle qui fait que les citoyens se méfient de la classe politique et des institutions, à quoi il faut ajouter la lassitude provoquée par la pandémie et le rôle de l'agression russe en Ukraine". Alors que dans d'autres pays européens, comme l'Allemagne, "la fragmentation des partis et l'apparition de formations extrémistes ont suscité une mobilisation des indifférents, en France, c'est l'abstention qui a augmenté, explique de son côté Agenda Pública, le site d'analyses politiques d'El País.

Progression constante de Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon

Cette abstention s'explique enfin par l'absence de suspense de l'élection. "Les sondages qui annoncent l'actuel chef de l'État grand gagnant des urnes, donnent aux citoyens le sentiment que l'élection est pliée d'avance", rapporte le quotidien espagnol La Razón. À l'heure où les communes françaises se parent des affiches de campagne des douze prétendants à l'Élysée, cette avance du camp Macron peut en apparence sembler une bonne nouvelle pour les centristes. Elle est pourtant dangereuse. "La menace vient surtout de la démobilisation d'une partie de son électorat", poursuit La Razón.

L'autre danger vient naturellement de ses principaux adversaires. À un peu plus d'une semaine du premier tour, les sondages indiquent que "la grande inconnue de la présidentielle sera de savoir qui de Marine Le Pen (Rassemblement national (RN)) ou de Jean-Luc Mélenchon (La France Insoumise(LFI)) ira au second tour", avance La Razón. Selon un sondage BVA pour Orange et RTL paru vendredi 1er avril, le chef de l'État recueille en effet 27 % des intentions de vote (-1 point en une semaine), suivi par la candidate RN avec 21 % (+ 2 points), encore loin devant Jean-Luc Mélenchon (15,5 %, +1 point).

Macron et le lourd poids de l'abstention

S'il est donné vainqueur, Emmanuel Macron devra rester vigilant et "surveiller ses concurrents à droite comme à gauche qui appellent désormais au vote utile", souligne La Razón. Car le président sortant n'est pas à l'abri d'un important "front anti-Macron au second tour, mené soit par Le Pen, soit par Mélenchon." Voire par les deux. "Une seule certitude à ce stade : les voix des extrêmes déterminés à chasser Emmanuel Macron n'ont cessé d'augmenter au cours du quinquennat."

Conscient du danger qui le guette, "le président aurait appelé ses conseillers et proches fonctionnaires à la prudence", note La Razón, pour ne pas baisser la garde face à une éventuelle répétition du duel de 2017. Entré tardivement en campagne, davantage porté par la scène internationale, le président sortant a fini par se rendre le 28 mars dans un quartier populaire de Dijon, dans l'Est de la France, avant son grand et unique rassemblement prévu samedi 2 avril au stade de La Défense, près de Paris.

Reste que s'il est élu, l'abstention sera toujours là comme un lourd fardeau à porter. Il est fort possible que dans ce contexte de "non-élection", ce "second mandat soit très tendu et marqué par une atmosphère de forte tension, dans laquelle ses réformes seront sévèrement critiquées", conclut La Razón.

