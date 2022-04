ÉLYSÉE 2022

Présidentielle : les municipalités en quête d'assesseurs pour tenir les bureaux de vote

Une électrice dépose son bulletin dans un bureau de vote parisien, le 28 juin 2020. © Christian Hartmann, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 4 mn

Les municipalités françaises recherchent activement les assesseurs qui devront tenir les 70 000 bureaux de vote les 10 et 24 avril pour le premier et le second tour de l'élection présidentielle.