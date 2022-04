Édition spéciale : Marine Le Pen veut découvrir la planète Élysée, Emmanuel Macron entend y rester

Le président sortant, Emmanuel Macron, a obtenu, dimanche, 27,84 % des voix, terminant en tête du premier tour de la présidentielle devant Marine Le Pen avec 23,15 %. Quel est le paysage politique au lendemain de ce vote ? Comment réagissent les partenaires de la France à l'étranger ? Franceinfo, France 24 et RFI proposent un décryptage des résultats de ce scrutin dans cette émission présentée par Jean-François Achilli et Raphaël Kahane. En direct à partir de 20 h 05 (heure de Paris).

Sont également présents pour cette édition spéciale les journalistes Alix Bouilhaguet (Franceinfo – Radio France), Virginie Herz (France 24), Isabelle Labeyrie (Franceinfo – Radio France), Sylvie Noël et Christophe Boisbouvier (RFI) en plateau, et les correspondants en duplex de Berlin, Bruxelles, Dakar, Jérusalem, Kiev, Moscou, Pékin et Washington pour partager les réactions dans plusieurs capitales européennes et mondiales.

