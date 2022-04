ÉLYSÉE 2022

En direct : la bataille entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen déjà lancée

Emmanuel Macron est arrivé en tête du premier tour (27,60 %) devant Marine Le Pen (23,41 %) et Jean-Luc Mélenchon (21,95 %). © Nicolas Tucat, AFP

Texte par : Marc DAOU Suivre 1 mn

Au lendemain du premier tour de la présidentielle qui a vu Emmanuel Macron et Marine Le Pen se qualifier, et entériner la recomposition de l'échiquier politique, la campagne du 2nd tour est déjà lancée. Suivez en direct les réactions et les dernières informations de la campagne.