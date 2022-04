ÉLYSÉE 2022

Emmanuel Macron et Marine Le Pen divergent sur les référendums, pas sur le septennat

Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront pour le second tour de la présidentielle française, le 24 avril 2022.

Emmanuel Macron et Marine Le Pen, tous deux en déplacement, se sont écharpés, mardi, sur la possibilité de modifier la Constitution sans passer par le Parlement. Le candidat de centre-droit et la candidate d'extrême droite s'accordent, toutefois, sur un possible retour au septennat – qui a été arrêté en France à partir de 2002.