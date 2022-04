Présidentielle : avec Marine Le Pen au pouvoir, "il n'y aurait aucun espoir" pour la planète

Élysée 2022

À l'approche du second tour de l'élection présidentielle, les militants écologistes sont dans une impasse : ils refusent de voter pour Marine Le Pen, qu'ils jugent à rebours des enjeux environnementaux. Pour autant, ils ne sont convaincus ni par le bilan d'Emmanuel Macron ni par son programme.

"C'est la première fois que je vote pour une [élection] présidentielle et le choix qui s'offre à moi me paraît totalement déconnecté des enjeux actuels", confie Marie Chureau, activiste pour le climat interviewée par France 24. La jeune femme de 20 ans faisait partie des étudiants réunis jeudi 14 avril devant la Sorbonne, à Paris, en soutien à l'occupation de la faculté.

Ce blocage et celui d'autres établissements en France, comme à Nancy et Reims, visait à dénoncer une "élection qui a volé les aspirations sociales, écologistes et progressistes de la jeunesse", selon une vidéo publiée sur Twitter. "Sorbonne occupée contre Macron, Le Pen et leur monde", ont écrit les étudiants sur une banderole. Dans la nuit de jeudi à vendredi, l'université a été évacuée.

"L'écologie était une préoccupation majeure de cette action", affirme Marie Chureau, qui est par ailleurs étudiante en droit franco-allemand à Nanterre. Membre du mouvement Youth for Climate, elle fait partie de ces électeurs engagés pour le climat, déçus par le quinquennat d'Emmanuel Macron et opposés au programme de Marine Le Pen.

Une frange de la population dans laquelle se reconnaît William Aucant, l'un des 150 membres de la Convention citoyenne pour le climat. "Je ne suis pas satisfait par la politique menée par Emmanuel Macron pendant les cinq dernières années et surtout, à titre personnel, par rapport aux mesures de la Convention citoyenne", déplore-t-il auprès de France 24.

"Remonter les curseurs"

Cette assemblée de citoyens chargée de proposer des mesures pour accélérer la transition environnementale de la France, a formulé 149 mesures visant à respecter l'accord de Paris. Soit pour la France, une réduction de 40 % des émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030 par rapport à leur niveau de 1990. Selon le gouvernement, 87 propositions ont été mises en œuvre dans le cadre de différents textes de loi (notamment la loi Climat), 59 sont en cours de mise en œuvre et trois ont été écartées.

Mais nombre de membres de la Convention citoyenne jugent que le gouvernement n'a pas tenu sa promesse de transmettre "sans filtre" les propositions au Parlement. Devenu conseiller régional EELV des Pays de la Loire, William Aucant considère que les propositions ont été traduites sur le plan législatif "à un degré assez faible". "Maintenant, il s'agit de remonter les curseurs", propose-t-il. Au sujet de la rénovation énergétique par exemple, William Aucant salue l'interdiction des terrasses chauffées, une mesure issue de la Convention citoyenne, mais qui n'est pas suffisante. "Emmanuel Macron doit être beaucoup plus convaincant sur la rénovation globale thermique des logements", demande-t-il.

Selon une évaluation du dispositif par la Cour des comptes, 86 % des dossiers déposés dans le cadre du dispositif MaPrimeRénov', qui permet d'aider les propriétaires et les copropriétés à rénover les logements, ne concernent qu'un seul geste d'efficacité énergétique, par exemple, le changement de chaudière, l'isolation des combles ou l'installation de nouvelles fenêtres. "Or, ce qui fonctionne, c'est une rénovation d'ampleur des bâtiments qui fait passer un logement d'une catégorie énergivore à une basse consommation", note William Aucant, qui est également en lice pour les législatives en Loire-Atlantique.

Interrogée par France 24, Léa Falco n'est pas non plus convaincue par le bilan d'Emmanuel Macron. Membre du collectif Pour un réveil écologique, elle dénonce "ce que les macronistes ont promis et ce qu'ils n'ont pas fait", comme l'application de toutes les mesures de la Convention citoyenne, et s'indigne contre "les avancées qu'ils prétendent avoir faites mais qui cachent des régressions". Elle cite par exemple l'opposition de la France au traité UE-Mercosur pour des raisons environnementales, alors qu'en même temps Emmanuel Macron soutient le CETA, un accord de libre-échange avec le Canada.

Après le "vote utile", le vote par défaut

"Mais comme pas mal de militants écolos, je pense que je vais voter pour Emmanuel Macron, à contrecœur. On sait qu'un quinquennat Le Pen serait un quinquennat perdu pour la démocratie et qu'il n'y aurait aucun espoir sur le plan environnemental", affirme Léa Falco, qui a choisi dimanche le "vote utile, de gauche".

Une stratégie qui a coûté cher au candidat écologiste Yannick Jadot, qui a remporté 4,6 % des voix au premier tour alors même que l'environnement figure dans les sondages parmi les préoccupations principales des Français.

William Aucant votera lui aussi "contre Marine Le Pen" car "sous Le Pen ce serait pire" pour la planète. "Il faut investir dans le renouvelable et Marine Le Pen ne le propose pas du tout", remarque l'élu local, qui a participé à la campagne de Yannick Jadot. La candidate du Rassemblement national propose "un moratoire sur l'éolien et le solaire", avec "pour l'éolien, le démantèlement progressif des sites" et la suspension des subventions dédiées à l'éolien et le solaire. Elle préfère miser sur l'hydroélectricité, la géothermie, le nucléaire et de l'hydrogène.

"La question énergétique est, selon moi, le plus gros problème du programme environnemental de Marine Le Pen", dénonce Léa Falco. "Il y a plein de prospectives et en particulier les scénarios RTE (réseau Électricité énergie, le gestionnaire du réseau de transport de l'électricité en France) qui montrent qu'à l'horizon 2050, on ne pourra pas se passer de l'énergie éolienne. Et le RN ne s'appuie pas sur des prospectives qui démontrent le contraire. C'est démago de dire 'les éoliennes ne sont pas esthétiques, on les enlève'", poursuit l'activiste, par ailleurs chroniqueuse environnement sur la radio RMC.

J'ai demandé à @louis_aliot comment le RN compte mener l'électrification du pays, alors qu'ils souhaitent sortir de l'énergie éolienne.



Les experts du Giec ont noté dans leur dernier rapport publié le 4 avril, une semaine avant le premier tour, la nécessité de réduire l'utilisation d'énergies fossiles (charbon, gaz, pétrole) au profit d'un "déploiement de sources d'énergie peu émettrices". "Le rapport souligne que d’ici à 2050, pour limiter le réchauffement à 1,5 °C, l’électricité devra représenter de l’ordre de 50 % de l’approvisionnement total en énergie", peut-on lire sur le site internet de la Société française d'énergie nucléaire. Parmi les systèmes électriques de demain figureront l'éolien et le solaire, selon le Giec.

Le programme de Marine Le Pen revient à "ignorer la crise climatique et ce qu'il faudrait faire", lance de son côté Hugo Viel, activiste pour le climat, interrogé par France 24. L'ingénieur en énergie et environnement cite notamment la proposition de Marine Le Pen de baisser la TVA sur les produits pétroliers et sa position souverainiste vis-à-vis de l'accord de Paris.

"Pour moi, les deux programmes sont mauvais mais l'un est plus mauvais que l'autre", ajoute Hugo Viel. Cherchant à se présenter comme un candidat pragmatique sur les enjeux environnementaux, Emmanuel Macron a affirmé mercredi vouloir "enrichir" son programme en matière écologique. Il envisage de reprendre les idées de "planification écologique" de Jean-Luc Mélenchon ou les propositions de Yannick Jadot en matière d'"économie circulaire".

"Grand bien lui fasse !", lance William Aucant, pour qui la politique climatique d'Emmanuel Macron ne se projette en l’état pas assez sur le long terme. "La crise climatique ne s'étend pas sur un ou deux mandats. Il faut des engagements qui sont forts et qui persistent dans la durée", affirme-t-il. Selon le dernier rapport du Giec, l'humanité doit inverser la courbe des émissions de gaz à effet de serre dans les trois ans à venir si elle veut préserver un monde "vivable".

