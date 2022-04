En direct : suivez le débat d'entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen

LIVEBLOG

Marine Le Pen et Emmanuel Macron se retrouvent, mercredi soir, pour un face-à-face attendu. Suivez notre édition spéciale à partir de 20 h 15 sur l'antenne de France 24 ainsi que sur notre liveblog. Le débat doit démarrer à partir de 21 h (heure de Paris).

Publicité Lire la suite

C'est l'heure du match retour. Cinq ans après leur premier débat d'entre-deux-tours, le président-candidat, Emmanuel Macron, et la candidate du Rassemblement national, Marine Le Pen, se retrouvent pour une nouvelle confrontation à quatre jours du second tour de l'élection présidentielle (le 24 avril).

Si les débats ne changent traditionnellement pas la donne, celui-là pourrait remobiliser certains électorats et "déplacer davantage de voix que ce qu'on a observé depuis le début de la Ve République", selon Brice Teinturier, directeur général délégué d'Ipsos France.

Après moult tractations et tirages au sort, c'est finalement le pouvoir d'achat qui ouvrira ce débat d'une durée de 2 h 30. Marine le Pen, placée à droite de l'écran, prendra la parole en premier et en dernier, ont indiqué TF1 et France 2. Outre le pouvoir d'achat, chacun des thèmes abordés – sécurité, jeunesse, international, compétitivité, environnement, modèle social, gouvernance – aura "un temps donné" de parole.

Rafraîchir la page si le liveblog ne s'affiche pas.

Le résumé de la semaineFrance 24 vous propose de revenir sur les actualités qui ont marqué la semaine Je m'abonne