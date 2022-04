Présidentielle : les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie appellent à l'abstention

Un drapeau du Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) flottant dans la propriété d'un ancien colon de Poindimié, en Nouvelle-Calédonie, le 26 septembre 2018. © Théo Rouby, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Ne voulant pas trancher entre "l'extrême droite" et le président sortant lors du second tour de l'élection présidentielle, les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie ont demandé à leurs militants et sympathisants de "s'abstenir" dimanche.