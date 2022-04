REPORTAGE

Des bénévoles russes accueillent les réfugiés ukrainiens qui cherchent refuge en France

02:40 Des volontaires de la Croix-Rouge accueillent des réfugiés ukrainiens à la gare de l'Est. © France 24

Texte par : FRANCE 24 Suivre | Vidéo par : Jonathan WALSH 2 mn

L'invasion de l'Ukraine par la Russie a commencé il y a deux mois jour pour jour. Plus de cinq millions d'Ukrainiens ont fui leur pays. Près de 45 000 ont trouvé refuge en France. Une grande partie d'entre eux arrivent par la gare de l'Est à Paris, à bord de trains venant d'Allemagne. Sur place, c'est la Croix-Rouge qui gère l'accueil d'urgence. Des bénévoles russes tiennent eux aussi à apporter leur aide. Reportage de Jonathan Wash et Ania Zalenskaia.