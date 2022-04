En direct : suivez la journée de vote du second tour de l'élection présidentielle

Élysée 2022

Près de 49 millions de Français sont appelés aux urnes pour le second tour de la présidentielle.

Les électeurs français se rendent aux urnes dimanche 24 avril pour le second tour de l'élection présidentielle, une revanche du duel de 2017 opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen.

• Après l'Outre-mer et l'étranger samedi, les bureaux de vote ouvrent à 8 h en France métropolitaine.

• Arbitre et grande inconnue du scrutin : l'abstention risque d'être élevée, voire plus forte qu'au premier tour (26,31 %). Tout comme les bulletins blancs et nuls qui avaient atteint un record en 2017, attestant du refus de millions de Français de choisir entre les deux finalistes.

