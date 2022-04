ÉLYSÉE 2022

Présidentielle : Le Pen et Mélenchon déjà tournés vers "le troisième tour" des législatives

Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen font des élections législatives de juin 2022 un objectif majeur. © Jeremias Gonzalez et Francois Mori, AP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 3 mn

Après la victoire d'Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, Marine Le Pen, finaliste battue, et Jean-Luc Mélenchon, arrivé troisième au premier tour, ont lancé la course aux élections législatives des 12 et 19 juin. Les deux candidats entendent mobiliser les électeurs pour apporter au président réélu une opposition claire à l'Assemblée nationale.