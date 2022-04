Présidentielle : les réactions internationales après la réélection d'Emmanuel Macron

ÉLYSÉE 2022

Avec 58,2 % des voix au second tour selon les premières estimations, Emmanuel Macron a été réélu dimanche président de la République française. Plusieurs dirigeants ont salué sa reconduction pour cinq ans de plus à l'Élysée. Les premières réactions sont venues des alliés européens de la France.

Déjà vainqueur en 2017 face à Marine Le Pen, Emmanuel Macron a de nouveau remporté l'élection présidentielle française de cette année 2022, contre la même adversaire, dimanche 24 avril. Le président sortant a, selon les premières estimations Ipsos/Sopra Steria, recueilli 58,2 % des suffrages au second tour. Réélu pour cinq années supplémentaires à la tête du pays, Emmanuel Macron est le premier président français à conserver son poste depuis Jacques Chirac (1995-2002, puis 2002-2007).

Cette victoire a été commentée par plusieurs dirigeants politiques en Europe et ailleurs dans le monde. Les premiers à s'être exprimés sont les partenaires européens de la France. Charles Michel, président du Conseil européen, a été l'un des premiers à s'exprimer : "Chaleureux bravo, cher Emmanuel Macron. En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique. Nous pouvons compter sur la France cinq ans de plus."

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, a accueilli avec bienveillance elle aussi cette réélection. Elle a écrit en français sur Twitter : "Cher Emmanuel Macron, toutes mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République. Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe."

"L'Europe gagne"

En anglais puis en français, Boris Johnson a félicité lui aussi Emmanuel Macron. Après avoir érigé la France comme "l’un de (nos) alliés les plus proches et les plus importants", le Premier ministre britannique s'est dit "heureux de continuer à travailler ensemble sur les sujets-clés pour (nos) deux pays et pour le monde". Son de cloche similaire du côté de l'Italie où le chef du gouvernement, Mario Draghi, a qualifié la réélection d'Emmanuel Macron de "magnifique nouvelle pour toute l'Europe". Pour Pedro Sanchez, le président du gouvernement d'Espagne, "la démocratie gagne" et "l'Europe gagne" avec ce résultat.

Olaf Scholz s'est adressé directement à Emmanuel Macron. Le chancelier allemand voit cette réélection comme une nouvelle positive pour l'Europe : "Vos électeurs d’aujourd’hui ont également envoyé un engagement fort en faveur de l’Europe. Je suis heureux que nous poursuivions notre bonne coopération !" Alexander De Croo, Premier ministre belge et allié d'Emmanuel Macron, estime que "les Français ont posé un choix fort" en optant "pour des certitudes et pour les valeurs des Lumières".

