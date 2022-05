Covid-19 : les enfants sont "une population dont on ne prend pas soin en France"

SANTÉ MENTALE

Une étude inédite sur la santé mentale des 3-11 ans a été lancée, lundi, par Santé publique France, deux ans après le début de la crise sanitaire. Quelque 30 000 enfants vont être interrogés dans toute la France afin d'obtenir des données sur le bien-être et la santé mentale des jeunes enfants. Des tout-petits dont la souffrance est souvent tue ou passe inaperçue.

Un confinement, des adultes dont on ne voit plus que le haut du visage, de nouvelles règles sanitaires à l'école, et souvent une surexposition aux écrans. Comment se portent psychologiquement les enfants depuis le début de la crise sanitaire du Covid-19 ? C'est la question à laquelle souhaite répondre Santé publique France qui a lancé, lundi 2 mai, une grande enquête nationale sur la santé mentale des enfants de 3 à 11 ans.

Les données sur le bien-être des jeunes enfants "sont aujourd'hui manquantes ou encore très parcellaires", indique Santé publique France dans un communiqué. L'enquête aura pour vocation de dresser "une vue d'ensemble du bien-être des enfants" et "de mesurer et décrire les différentes dimensions du bien-être et des difficultés rencontrées, et d'identifier les circonstances, déterminants, et impacts sur la qualité de vie des enfants".

L'étude, menée sur un échantillon de 30 000 enfants jusqu'aux vacances scolaires en juin, est inédite, et quelque 600 écoles ont été tirées au sort pour participer. Jusqu'ici, le sujet intéressait davantage à l'échelle des adolescents et des jeunes adultes. Pourtant, les tout-petits ont eux aussi souffert de la crise, de l'enfermement, de la peur et de l'incertitude.

Car à la différence des adolescents, souvent enclins à exprimer plus bruyamment leur détresse, la souffrance mentale des enfants se fait, elle, en silence. "Ce sont des éponges, mais ils ne veulent pas faire de vagues", explique Marie-Claude Bossière, pédopsychiatre.

Cette enquête est donc une excellente nouvelle, assure-t-elle, évoquant les multiples alertes adressées par les professionnels du secteur aux députés et sénateurs afin que soient prises en compte les conséquences de la crise sanitaire sur la santé mentale des enfants et la surcharge des services de pédiatrie.

Retourner à l'école pour "constater que personne n'est mort"

Bien souvent, pas de cris, pas de crises, mais des troubles du sommeil, de l'alimentation, des troubles anxieux… Un mal-être qui ne dort pas, mais se tait.

"Ce qui a le plus touché les enfants, c'est l'inquiétude des adultes", explique la pédopsychiatre. En effet, face à la mise en place de nouvelles règles (la distanciation physique, notamment), les enfants s'adaptent pourvu que les adultes leur expliquent suffisamment, et ne soient pas eux-mêmes excessivement angoissés.

"À l'issue du premier confinement, je me souviens d'un enfant qui était rentré de l'école dans une forme olympique, en parlant à sa mère comme jamais il n'avait parlé de l'école, aussi bien en quantité qu'en qualité", se souvient Marie-Claude Bossière, évoquant l'un de ses jeunes patients. "Il était heureux, parce qu'il avait simplement constaté que personne n'était mort".

Surexposition aux écrans

Enfermés pendant plusieurs semaines avec leurs parents, les enfants ont absorbé l'anxiété générée par la situation sanitaire, diffusée dans certains foyers à longueur de journée à travers les écrans de télévision. "Il ont vu des images de cercueils, entendu le décompte du nombre de morts, et toutes les informations qui tournaient autour du virus, de la méconnaissance, des hypothèses…", développe la pédopsychiatre. "Les enfants ont gobé tout ça, et n'ont pas trop parlé, parce qu'ils n'ont jamais envie d'en rajouter à l'inquiétude de leurs parents".

Des écrans pour regarder les informations, des écrans pour suivre l'école… Et pour occuper calmement le temps libre pendant que les parents télétravaillent : toujours des écrans. Durant les confinements, les enfants ont été surexposés aux écrans, et cela a inévitablement eu un impact sur leur santé mentale, affirme Marie-Claude Bossière, également membre du collectif CoSE (Collectif Surexposition Écrans). "Le recours aux écrans a été multiplié de façon déraisonnable avec des effets très importants sur le développement des enfants", explique-t-elle, précisant que le rapport au monde et aux autres se construit dès l'âge de 2 ans.

En 2019, une étude de la cohorte Elfe (dont Santé publique France est partenaire) établissait déjà que l'utilisation prolongée d'écrans par des enfants de 2-3 ans était associée à une augmentation du risque de troubles du sommeil, du comportement et des apprentissages précoces comme celui du langage.

Les enfants, "une population dont on ne prend pas soin"

Inquiétude des adultes, images anxiogènes, isolement, écrans… Les cabinets de consultations ont vu affluer, dès 2020, de nombreux enfants en état de mal-être. Pour d'autres, cela se manifeste par des retards d'apprentissage à l'école, mais quelle qu'en soit la forme, les médecins décrivent une situation inédite de profonde détresse.

"La crise sanitaire a impacté la santé mentale des plus jeunes et a montré la nécessité d'actions pour la prise en charge et la prévention s'appuyant sur des données robustes. Pour cela, il est primordial de disposer d'indicateurs", explique Geneviève Chêne, directrice générale de Santé publique France, dans le communiqué de presse. "D'abord pour comprendre leurs éventuelles difficultés et pouvoir les prévenir le plus tôt possible. Ensuite pour mettre en place des actions afin d'encourager des comportements favorables à la santé avant l'entrée dans l'adolescence."

Afin d'évaluer le plus exhaustivement possible les facteurs pouvant affecter la santé mentale des enfants, l'étude interrogera, à l'aide de questionnaires, à la fois les enfants, leurs parents et les instituteurs.

Après accord de participation, les parents, ou adultes vivant avec l'enfant, seront amenés à répondre à un questionnaire d'une durée de trente minutes, sur Internet ou par téléphone.

À partir du CP (et jusqu'en classe de CM2), des enquêteurs habilités par l'institut Ipsos, chargés de la mise en œuvre opérationnelle, viendront dans les classes sur une session d'environ une heure trente, afin d'accompagner les enfants et leurs enseignants. Les élèves devront répondre, sur tablette, à un auto-questionnaire adapté à leur âge. Pour les élèves de maternelle, ce sont les parents et les instituteurs qui seront interrogés.

Les premiers résultats de la France métropolitaine sont attendus pour fin 2022 et une déclinaison est prévue en 2023 dans les départements et régions d'Outre-mer.

Si cette enquête – baptisée Enabee (enquête nationale sur le bien-être des enfants) – est bien accueillie par les professionnels, Marie-Claude Bossière ne peut néanmoins pas cacher une certaine aigreur. "En France, on a tendance à vouloir des chiffres et à multiplier les études comptables, mais on aurait pu faire en sorte que la dimension qualitative du témoignage des professionnels de la petite enfance soit mieux écoutée et valorisée", regrette-t-elle. "L'enfance est une population dont on ne prend pas soin en France".

