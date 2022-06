Législatives : les Français de l'étranger et la Polynésie appelés aux urnes

OUVERTURE DES BUREAUX DE VOTE

La Polynésie et les Français résidant à l'étranger sont appelés à voter aux élections législatives de 2022 dès ce week-end.

Top départ à l’ouverture des bureaux de vote. La Polynésie et les Français résidant à l'étranger, dont certains ont déjà pu voter en ligne, sont invités aux urnes ce week-end pour le premier tour des législatives, samedi 4 juin pour le continent américain et les Caraïbes, et dimanche 5 juin pour le reste du monde. En France métropolitaine, les premier et second tours auront lieu les 12 et 19 juin.

Les résultats des 11 circonscriptions des Français de l'étranger devraient être connus dans la nuit de dimanche à lundi, avec une attention particulière portée à la 5e circonscription (Espagne, Portugal, Andorre et Monaco) où l'ancien Premier ministre Manuel Valls se présente sous les couleurs de la majorité présidentielle.

Le vote par Internet marqué par des couacs techniques

Les résidents de l'étranger qui le souhaitaient avaient déjà la possibilité de voter par Internet, du 27 mai au 1er juin – même si une série de couacs techniques et de critiques ont été enregistrés –, ou par correspondance.

Dans les bureaux installés dans les consulats et les ambassades, le second tour aura lieu le samedi 18 et le dimanche 19 juin, jour du second tour en métropole.

En 2017, les macronistes et leurs alliés avaient remporté dix circonscriptions, s'inclinant dans celle de l'UDI Meyer Habib, comprenant notamment l'Italie, la Grèce, la Turquie et Israël. Au second tour de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron s'est largement imposé dans ces circonscriptions.

En Outre-mer, seule la Polynésie française vote aussi dès ce samedi pour le premier tour des législatives, avant un second tour le 18 juin.

Du matériel électoral largué en mer par avion

Les près de 206 500 électeurs de Polynésie française commenceront à voter samedi à 8 h (20 h à Paris), afin de permettre d'acheminer, entre les deux tours, le matériel électoral dans les cinq archipels polynésiens, disséminés sur une surface aussi grande que l'Europe dans le sud de l'océan Pacifique.

"L'acheminement du matériel électoral ne peut pas se faire si le délai entre les deux tours est inférieur à quinze jours, en raison des contraintes géographiques de la Polynésie française", a déclaré à l'AFP Cédric Bouet, directeur de cabinet du haut-commissaire de la République, pour expliquer cette particularité.

Les atolls et les îles ne disposent pas tous d'une piste d'atterrissage. C'est le cas, par exemple, de l'une des îles les plus isolées au monde, Rapa, dans l'archipel des Australes. Ou des atolls Tematangi et Hereheretue, aux Tuamotu. Le matériel électoral y est largué en mer par un avion Gardian de la Marine nationale, puis récupéré par les services municipaux.

Vingt-sept candidats se présentent dans les trois circonscriptions de Polynésie française.

Avec AFP

