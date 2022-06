Sextape de Valbuena : Karim Benzema renonce à son appel et met fin à six ans d'affaire

Le footballeur Karim Benzema a renoncé samedi à faire appel dans le procès qui l'oppose à son ancien coéquipier Mathieu Valbuena, acceptant ainsi sa condamnation à un an de prison avec sursis.

Affaire de la "sextape" suite et fin : six ans et demi après les faits, Karim Benzema a renoncé samedi 4 juin à son appel dans le procès qui l'oppose à son ancien coéquipier Mathieu Valbuena, entérinant sa condamnation à un an de prison avec sursis.

Condamnée en novembre 2021 à cette peine de prison avec sursis et à 75 000 euros d'amende en première instance par le tribunal correctionnel de Versailles pour complicité de tentative de chantage, la superstar du Real Madrid s'est finalement désistée de son appel, comme l'a indiqué son avocat, Me Hugues Vigier, à l'AFP, dans la nuit de vendredi à samedi, confirmant une information du site Actu78. L'ordonnance de désistement sera notifiée aux parties mardi par la cour d'appel de Versailles.

"C'est une vérité judiciaire, pas la réalité"

Me Vigier avait précédemment assuré au quotidien L'Équipe que "ce désistement entérine une décision de condamnation et apparemment de culpabilité". "C'est une vérité judiciaire. Mais ce n'est pas la réalité", avait commenté le nouvel avocat saisi par le joueur depuis mars dernier, auprès du quotidien sportif.

Le footballeur de 34 ans était le seul des cinq condamnés pour tentative de chantage ou complicité à avoir fait appel de sa sanction pénale. Il devait être rejugé les 30 juin et 1er juillet devant la 9e chambre de la cour d'appel de Versailles, et son ancien avocat, Me Antoine Vey, avait précisé que Karim Benzema viendrait s'expliquer en personne lors de ce nouveau procès.

Dans son jugement, le tribunal correctionnel de Versailles avait estimé que le footballeur s'était "personnellement impliqué, au prix de subterfuges et de mensonges, pour convaincre son coéquipier de se soumettre au chantage".

L'attaquant n'a fait preuve "d'aucune bienveillance à l'égard de Mathieu Valbuena, bien au contraire", et a agi "avec une certaine excitation, voire une certaine jubilation", avait ajouté son président.

Ce renoncement met un terme à l'une des affaires extrasportives les plus médiatisées de ces dernières années. Six ans et demi se sont écoulés depuis les faits, survenus en plein rassemblement de l'équipe de France au centre d'entraînement de Clairefontaine (Yvelines) en octobre 2015, lorsque Karim Benzema échange avec son coéquipier au sujet d'une vidéo compromettante.

L'affaire se sera étirée jusqu'au procès tenu à Versailles à l'automne 2021, en présence de Mathieu Valbuena mais en l'absence de Karim Benzema, retenu par son emploi du temps chargé au Real Madrid selon ses conseils.

Tourner la page

Le retentissement de ce dossier aura stoppé net l'essor de l'international français, resté éloigné des Bleus pendant plus de cinq ans avant de faire un retour surprise dans l'équipe de Didier Deschamps avant l'Euro en 2021.

Karim Benzema, qui a toujours clamé son innocence dans cette affaire, fait désormais partie des cadres indiscutables de la sélection tricolore qui remet en jeu son titre de championne du monde en novembre au Qatar.

À plusieurs reprises, Karim Benzema avait fait état de son souhait de voir cette page judiciaire se tourner au plus vite. À l'annonce des dates de son procès pour "complicité de tentative de chantage", le joueur avait ainsi réagi sur Instagram : "Voilà enfin vamonos ("Allons-y", NDLR), que la mascarade s'éteigne pour toujours."

Le calendrier est tel que l'annonce de ce renoncement survient quelques heures seulement après un match des Bleus, perdu 2-1 face au Danemark à Saint-Denis, avec un but de... Karim Benzema, récent vainqueur de sa 5e Ligue des champions et grandissime favori pour le Ballon d'Or, récompense individuelle suprême dans le football.

Avec AFP

