Législatives 2022

Ce qu'il faut retenir du premier tour des législatives en France

Le chef de file de la Nupes Jean-Luc Mélenchon, la Première ministre Élisabeth Borne et la présidente du RN Marine Le Pen. © AFP

Les Français étaient appelés dimanche à voter pour élire leurs 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale pendant cinq ans. Selon les premières estimations, la gauche et la coalition présidentielle sont au coude-à-coude, devant le Rassemblement national et la coalition de droite. France 24 vous résume les faits marquants de cette soirée électorale, avant le second tour, dimanche prochain.