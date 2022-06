Législatives : premiers résultats en Outre-mer, une abstention record dans les Antilles

Législatives 2022

La secrétaire d'État chargée de la mer, Justine Bénin, est en ballotage à l'issue du premier tour des élections législatives, marqué par une abstention record dans les Antilles comme à Saint-Pierre-et Miquelon.

Les premiers résultats des élections législatives françaises sont arrivés des Outre-mer, dimanche 12 juin, où les citoyens se sont rendus aux urnes 24 heures avant ceux de la Métropole. Un scrutin largement marqué par l'abstention, notamment dans les Antilles.

Guadeloupe

Sur les quatre circonscriptions de ce département d'outre-mer, deux députés sortants sont en ballotage favorable : Justine Bénin (2è circ.), qui joue son poste de secrétaire d'État chargée de la mer au gouvernement et qui s'opposera au second tour au candidat de la Nupes, Christian Baptiste, et Olivier Serva (1è circ.), récemment démissionnaire de la majorité présidentielle.

La 3e circonscription crée la surprise en mettant en tête le leader local du RN, Rody Tolassy, devant le député sortant Max Mathiasin, apparenté Modem. Au second tour de l'élection présidentielle Marine Le Pen avait obtenu presque 70 % des suffrages en Guadeloupe.

Dans la 4e circonscription, le candidat soutenu par le PS, Elie Califer, maire de la commune de Saint-Claude devance Marie-Luce Penchard, ministre des Outre-mer de Nicolas Sarkozy, soutenue dans cette élection par Renaissance.

La participation a été faible (25,31 %, contre 25,60 % au 1er tour en 2017).

Martinique

Lors de ce premier tour marqué par une forte abstention dans les quatre circonscriptions, avec une participation de 21,37 %, contre 26 % en 2017, le seul député sortant à se représenter, Jean-Philippe Nilor (Gauche démocratique et républicaine), a été mis en ballotage par l'ancien président de la collectivité territoriale, Alfred Marie-Jeanne, 85 ans, son ancien mentor.

Le deuxième tour verra s'affronter dans deux autres circonscriptions un parti d'extrême gauche Peyi-A, et Gran sanble pou matinik, la coalition menée par le Mim, le mouvement indépendant Martiniquais d'Alfred Marie Jeanne, tandis que dans la circonscription de Fort-de-France un candidat soutenu par le Parti progressiste Martiniquais, créé par Aimé Césaire est en ballotage face à un candidat Gran sanble pou matinik.

Guyane

Le député macroniste sortant, Lénaïck Adam est en ballotage favorable face au syndicaliste Davy Rimane, membre de l'Union des Travailleurs Guyanais.

Dans la première circonscription, dont Gabriel Serville (député GDR 2012-2021) avait démissionné pour prendre la tête de la collectivité de Guyane, Yvane Goua, figure du milieu associatif, et porte-parole du collectif Trop Violans, né des remous des manifestations de 2017, affrontera Jean-Victor Castor membre du Mouvement de décolonisation et d'émancipation sociale.

Le taux de participation est légèrement en hausse.

Saint-Barthélemy et Saint-Martin

La député sortante LR Claire Javois Guion-Firmin est éliminée dès le premier tour. Le deuxième tour opposera le centriste Frantz Gumbs, ancien président de la Collectivité de Saint-Martin de 2009 à 2012 et actuel second vice-président de la majorité territoriale, au Divers droite Daniel Gibbs, ancien député de 2012 à 2017 et président de la Collectivité de Saint-Martin de 2017 à 2022.

Le taux de participation est très faible, il ne s'élève qu'à 21,25 % contre 24,02 % en 2017.

Saint-Pierre et Miquelon

Le député LREM sortant Stéphane Claireaux, ne se représentait pas. Le second tour opposera le candidat du mouvement local Archipel Demain, Stéphane Lenormand à Olivier Gaston proche du parti de la France Insoumise de Jean-Luc Mélenchon.

Là aussi le taux de participation est en recul avec 53,47 % d'inscrits à s'être déplacés contre 59,47 % en 2017.

