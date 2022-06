LÉGISLATIVES 2022

Législatives : les clips de campagne du 2nd tour

Clips de campagne pour les législatives 2022. © Studio graphique France Médias Monde

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Temps de parole, clips de campagne : durant la semaine entre le premier et le second tour des législatives, dimanche 19 juin, les candidats et les médias audiovisuels sont tenus de respecter la règle d'équité du temps de parole.