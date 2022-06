Résultats des élections législatives 2022

Texte par : FRANCE 24 Suivre

Ensemble ! ou Nupes : quelle coalition remportera les élections législatives à l’issue du second tour, dimanche 19 juin, et gouvernera la France ? Le Rassemblement national, hors course pour la victoire, obtiendra-t-il toutefois un nombre record de députés ? Quel poids pour Les Républicains dans la future Assemblée nationale ? Retrouvez en direct sur notre carte interactive l’ensemble des résultats, circonscription par circonscription.