Législatives : les électeurs d'Outre-mer aux urnes pour le second tour

Le vote pour le second tour des élections législatives françaises a commencé dans les territoires d'Outre-mer, le 18 juin 2022. © AFP (Archives)

Texte par : FRANCE 24 Suivre 2 mn

Les Français des territoires d'Outre-mer et de l'étranger ouvrent, samedi, le bal du second tour des élections législatives. Entre autres enjeux, le scrutin dira si la coalition présidentielle Ensemble ! reste devant celle de la gauche, la Nupes, si la majorité sera absolue ou relative et si la RN obtiendra un groupe.