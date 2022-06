En direct : Marine Le Pen va quitter la présidence du Rassemblement national

LÉGISLATIVES 2022

Au lendemain du second tour des législatives en France, les acteurs de la vie politique entérinent les nouveaux rapports de force découlant des résultats du scrutin. La cheffe de file du Rassemblement national, Marine Le Pen, a annoncé lundi matin qu'elle renoncerait à la tête du parti pour se consacrer à son groupe parlementaire. Suivez ici les dernières informations.

10 h 22 : Marine Le Pen va quitter la présidence du RN pour se consacrer au groupe à l'Assemblée

La patronne du Rassemblement national a annoncé depuis son fief d'Hénin-Beaumont, dans le Pas-de-Calais, qu'elle ne "reprendrait pas la tête" de son parti. "Je me concentrerai sur la présidence de ce très grand groupe" [qu'a obtenu le parti à l'Assemblée], a déclaré la finaliste d'extrême droite à la présidentielle.

Marine Le Pen a précisé qu'elle "appellerait" ses 89 députés "à l'excellence". "Nous devons être meilleurs, plus travailleurs, plus performants, plus efficaces", a-t-elle déclaré alors que les huit députés RN qui siégeaient jusqu'à présent n'étaient pas très assidus dans l'Hémicycle.

Elle a précisé que son groupe ne serait "pas un groupe exclusivement RN" et qu'il aurait "vocation à accueillir" des députés élus "grâce aux électeurs du RN", et qui l'avaient soutenue au second tour de la présidentielle, en citant Emmanuelle Ménard, dans l'Hérault, ou Nicolas Dupont-Aignan, dans l'Essonne.

