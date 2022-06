L'audiovisuel public français se mobilise contre la suppression de la redevance

Grève

Le secteur de l'audiovisuel public français est en grève mardi pour protester contre le projet d'Emmanuel Macron de supprimer la redevance audiovisuelle. En conséquence, les programmes de France 24 pourraient être perturbés tout au long de la journée.

Les syndicats CFDT, CFTC, CGT et FO de France Médias Monde – structure publique regroupant France 24, RFI et MCD – ont appelé à une journée de mobilisation inter-entreprises, mardi 28 juin, pour protester contre le projet de suppression de la redevance audiovisuelle porté par Emmanuel Macron lors de la campagne présidentielle.

Les programmes de France 24 pourront être perturbés tout au long de la journée en raison de cette grève. Nous vous prions de nous en excuser.

Lors de la campagne présidentielle, Emmanuel Macron, réélu le 24 avril, a en effet proposé de supprimer la redevance audiovisuelle. D'un montant de 138 euros en 2021, la contribution à l'audiovisuel public, qui concerne France Télévisions, Arte-France, Radio France, France Médias Monde et l'INA, est payée chaque année par 23 millions de foyers possédant une télévision. Elle représente un montant total de 3,2 milliards d'euros.

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, et le ministre délégué chargé des Comptes publics, Gabriel Attal, ont présenté une communication relative à la protection du pouvoir d'achat des Français lors du Conseil des ministres du 11 mai 2022. "La contribution à l'audiovisuel public sera supprimée de manière pérenne dès cette année et le financement de l'audiovisuel public sera assuré dans le respect de l'objectif à valeur constitutionnelle de pluralisme et d'indépendance des médias", précise le compte rendu du Conseil des ministres.

La suppression de cette contribution sera intégrée au projet de loi de finances rectificative (PLFR) qui devrait être présenté au Parlement début juillet.

Pour les syndicats des médias concernés, ce projet "menace l'existence même de l'audiovisuel public". "Supprimer la redevance, ressource affectée, c'est précariser l'audiovisuel public en le basculant sur le budget général de l'État et, par conséquent, le rendre tributaire d'arbitrages aléatoires et de pressions politiques incessantes. L'indépendance de nos médias passe par un mode de financement pérenne", affirment-ils dans un communiqué commun.

Une manifestation est prévue mardi, à partir de midi, au départ de la tour Montparnasse jusqu'à l'Assemblée nationale.

