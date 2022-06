La nouvelle Assemblée nationale entame ses travaux, Yaël Braun-Pivet pressentie pour le perchoir

La nouvelle Assemblée nationale a entamé, mardi après-midi, ses travaux. Sa première mission est de se choisir un président ou une présidente.

Top départ pour la nouvelle Assemblée nationale. Le doyen des députés, José Gonzalez, membre du Rassemblement national, a donné mardi 28 juin le coup d'envoi des travaux des parlementaires fraîchement élus.

Lors de cette première séance de la XVIe législature de la Ve République, une femme devrait être élue pour la première fois au perchoir : Yaël Braun-Pivet, candidate commune pour Renaissance (ex-La République en marche), MoDem et Horizons.

"Je déclare ouverte la XVIe législature de l'Assemblée nationale", a lancé José Gonzalez, 79 ans, avant de prononcer la constitution du bureau d'âge, composé des six plus jeunes députés, à commencer par le benjamin, le Polynésien indépendantiste Tematai Le Gayic, 21 ans et vêtu d'un lavalava, tenue traditionnelle océanienne qui peut s'apparenter à une jupe longue. Plus jeune député de l'histoire de la Ve République, Tematai Le Gayic va siéger au groupe GDR avec les communistes.

Pour cette séance inaugurale, les députés sont assis dans l'hémicycle par ordre alphabétique.

José Gonzalez a rappelé que le palais Bourbon, siège de l'Assemblée depuis 233 ans, est "un lieu d'histoire" et "peut-être, pour les millions de Français qui attendent de nous, un lieu d'espoir".

Dans sa brève allocution ponctuée par des applaudissements, l'élu des Bouches-du-Rhône a salué un "symbole d'unité française" avec la réunion de tous les députés, et évoqué l'Algérie, sa terre natale à laquelle il a été "arraché". "J'ai laissé là-bas une partie de ma France", a-t-il affirmé, devant s'interrompre un instant en raison de son émotion.

Vote pour la présidence de l'Assemblée

José Gonzalez a ensuite lancé le vote à bulletin secret dans une urne à la tribune pour la présidence de l'Assemblée. Les députés sont appelés un par un, en commençant par la lettre E qui a été tirée au sort.

Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été obtenue aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour, ce qui devrait garantir – sauf accident – l'élection de Yaël Braun-Pivet, ex-présidente de la commission des lois de l'Assemblée et éphémère ministre des Outre-Mer.

Se présentent également Annie Genevard (Les Républicains), Sébastien Chenu (Rassemblement national), Nathalie Bassire (groupe Libertés, indépendance, outre-mer, territoires) et Fatiha Keloua-Hachi (Nouvelle Union populaire écologique et sociale-Parti socialiste).

Parmi les 577 députés élus, un peu moins de la moitié (275) occupaient déjà un siège au Palais Bourbon lors de la précédente législature.

Avec AFP

Législatives 2022 © Studio graphique FMM

