PROCÈS HORS NORMES

En direct : l'heure du verdict pour le procès des attentats du 13-Novembre

Extérieur de la cour d'assises spéciale de Paris où sont jugés les 20 accusés des attentats du 13 novembre 2015. © Thomas Coex, AFP

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Après dix mois d'audience, la cour doit rendre mercredi soir son verdict pour le procès des attentats du 13-Novembre. Une décision très attendue sur le sort de Salah Abdeslam et de ses coaccusés, jugés depuis septembre pour les pires attentats jamais commis en France. Suivez cette dernière journée d'audience et le verdict sur notre liveblog et sur France 24.