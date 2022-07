L’actu en dessin : le droit à l'avortement menacé aux États-Unis

Cartooning for Peace

La Cour suprême des États-Unis a abrogé l’arrêt "Roe vs Wade" de 1973 qui garantissait le droit constitutionnel à l’avortement, vendredi dernier, provoquant une véritable onde de choc dans le monde entier. La situation a inspiré le dessinateur suisse Chappatte.

L'abrogation par la Cour suprême américaine du décret garantissant constitutionnellement le droit à l'avortement aux États-Unis, vendredi 24 juin, fait réagir dans le monde entier. Le président Joe Biden a immédiatement déploré "une erreur tragique" qui "ramène littéralement l’Amérique 150 ans en arrière". L’ONU, quant à elle, parle d’un "coup énorme porté aux droits des femmes et à l’égalité des sexes". Les mouvements féministes ont immédiatement réagi par de nombreuses mobilisations de rue.

La plus haute instance judiciaire du pays est contrôlée par la droite religieuse depuis que l’ancien président Donald Trump a nommé plusieurs juges ultra-conservateurs. Désormais, chaque État est libre d’autoriser ou non l’avortement sur son territoire. En quelques jours seulement, l’IVG est devenu illégal dans neuf États, l’Utah, l’Oklahoma, le Dakota du Sud, le Wisconsin, le Missouri, l’Arkansas, la Louisiane, le Kentucky et l’Alabama, accentuant ainsi les fractures déjà béantes de la société américaine.

Assimilant les juges de la Cour suprême aux Taliban, condamnés à l'international pour le traitement qu'ils réservent aux Afghanes, le dessinateur suisse Chabbatte dénonce l'atteinte portée aux droits des femmes américaines.

