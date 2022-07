Le nouveau Premier ministre israélien Yaïr Lapid à l'Élysée pour discuter Liban et Iran

Le nouveau Premier ministre israélien, Yaïr Lapid, doit rencontrer Emmanuel Macron, le 5 juillet 2022, à Paris. © Reuters

Texte par : FRANCE 24

Le nouveau Premier ministre israélien, Yaïr Lapid, entend demander mardi au président français, Emmanuel Macron, "d'intervenir" auprès du Liban pour relancer les pourparlers gaziers entre le Liban et Israël et le presser à adopter une position plus rigide dans les négociations visant à rétablir l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien.