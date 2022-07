LONG FORMAT

Rafle du Vél d'Hiv : rencontre avec les derniers témoins

Rafle du Vél d'Hiv : les derniers témoins © Studio graphique France Médias Monde

Les 16 et 17 juillet 1942, 12 884 juifs sont arrêtés à Paris et sa proche banlieue par la police, à la suite d'un accord entre les autorités allemandes et le gouvernement de Vichy. Ils sont répartis entre le camp d'internement de Drancy, au nord-est de Paris, et l'enceinte sportive du Vélodrome d'Hiver, dans le 15e arrondissement. C'est cette dernière qui donnera son nom à cet épisode sombre de l'Histoire de France : la rafle du Vél d'Hiv.