En direct : suivez l'interview d'Emmanuel Macron à l'occasion du 14-Juillet

Emmanuel Macron va donner sa première interview télévisée depuis sa réélection à la tête de l'État en avril. © Christophe Petit Tesson, Reuters

Texte par : FRANCE 24 Suivre 1 mn

Après le défilé militaire traditionnel, le président Emmanuel Macron se prête, jeudi, à l’interview du 14-Juillet, une première depuis 2020 et depuis sa réélection en avril. Le chef de l'État, qui s'efforcera de tracer des perspectives pour son second et ultime mandat, sera interrogé par Caroline Roux et Anne-Claire Coudray à partir de 13 h 10. Suivez l'événement en direct.